Casal assassinado encontrado em Matlemele

OS corpos de um casal de jovens, dado como desaparecido do convívio familiar na passada segunda-feira, foram encontrados no dia seguinte numa obra abandonada no espaço destinado ao aterro de Matlemele, no município da Matola.

São ainda escassas as informações sobre as motivações do crime. O facto é que o casal foi encontrado com os olhos vendados e com sinais de agressão, supondo-se que tenha sido torturado até à morte.

Trata-se de Lídia Mulungo, 27 anos e Zacarias Marrengula, 28 anos, recém-casados em Outubro do ano passado e crentes da Igreja Centro de Evangelização Missionária.

Matlemele voltou a viver os horrores do crime, visto que esta não é a primeira vez que são encontrados corpos sem vida, sobretudo no espaço reservado ao aterro sanitário. Em menos de um ano os residentes contabilizam este como sendo o quarto caso. Neste evento, como descrevem alguns residentes, as vítimas apresentavam sinais de violência na cabeça e no resto do corpo, para além dos olhos, nariz e a boca que estavam vendados por cola adesiva.

As mesmas suspeitas (morte por asfixia e estrangulamento) foram confirmadas pelos peritos que estiveram no local. Contudo, referiram que só o relatório da medicina legal é que poderá dar resultados precisos da causa da morte do casal.

Segundo a população local, os corpos foram descobertos pelos cães dos pastores de gado que, a dado momento da marcha, dirigiram-se à obra abandonada a ladrar alertando sobre algo estranho. A Polícia foi chamada ao local e tratou de recolher os corpos para a morgue do Hospital Central do Maputo.

“Nunca tinha visto algo igual. Estamos com medo”, reagiu Feliciano Rodrigues, 32 anos e residente de Matlemele.

Ao que se apurou, o casal não residia em Matlemele. Supõe-se que teria sido assassinado em outro local e posteriormente levado para aquele espaço sem vida, uma vez que havia sinais de arrastamento no terreno.

Emídio Mabunda, porta-voz da Polícia a nível da Província do Maputo, apontou que o crime já está em investigação para o devido esclarecimento.

“Informações ainda por confirmar indicam que o casal teria saído de casa no dia anterior (segunda-feira) para uma zona em Marracuene (província de Maputo). Tomámos o conhecimento da existência de dois corpos em Matlemele por volta das 9 horas de ontem (terça-feira)”, disse Mabunda.

As famílias das vítimas disseram que ainda era prematuro se pronunciarem acerca do assunto, tendo em conta que o caso está ainda em investigação. A data do funeral também ainda não foi determinada.

A Igreja Centro de Evangelização Missionária, na voz de José Nhaca, descreve o casal como servos de Deus, pois, como disse, abdicou dos prazeres do mundo e há quatro anos serviam como obreiros.