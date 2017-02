Casal assassinado vai a enterrar

VÃO a enterrar na manhã de hoje, no Cemitério de Michafutene, cidade de Maputo, os restos mortais do casal de jovens, cujos corpos foram descobertos na terça-feira numa obra abandonada no espaço reservado à construção do aterro sanitário de Matlemele, Município da Matola, província de Maputo.

Até aqui, continuam escassas as razões que terão levado o cometimento daquele crime que indignou a sociedade não apenas pelo acto em si, mas também pela forma como os seus autores tiraram a vida ao casal.

Os corpos de Zacarias Marrengula e Esperança Mulungo apresentavam lesões em diversas partes do corpo e lhes tinha sido vendado a boca, o nariz e os olhos.

Segundo Emídio Mabunda, porta-voz do Comando Provincial de Maputo, a Polícia continua a investigar para se esclarecer o caso e identificar os autores do crime.