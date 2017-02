Acidente mata na circular

DUAS pessoas, cuja identidade não apurámos, perderam a vida na madrugada de ontem num acidente de viação na Estrada Circular de Maputo.

Ainda são desconhecidas as circunstâncias e as causas do sinistro. No entanto, informações em nossa posse dão conta que a viatura das vítimas embateu num obstáculo, tirando a vida dos dois indivíduos. Pelo impacto do embate, até a tarde de ontem eram visíveis rastos de sangue no local. O carro envolvido no sinistro ficou totalmente destruído.

Entretanto, no bairro da Machava, um indivíduo de 30 anos está a ver o Sol aos quadradinhos indiciado de violar sexualmente uma menor de 10 anos. De acordo com o porta-voz da Polícia de República de Moçambique (PRM) da província de Maputo, Emídio Mabunda, o infractor usou a sobrinha, colega de escola da menor, para aliciar a vítima, a quem prometeu casamento.

“O violador levou-a primeiro a Tenga, distrito de Moamba, onde ficaram dois dias. Depois para o bairro de Bunhiça, na Matola, local onde a Polícia o encontrou com a menor após uma semana”, disse.

Ainda na Machava, quatro indivíduos foram detidos indiciados de roubo de tinta numa fábrica. A quadrilha entrou no local com a conivência dos funcionários, sendo que o produto era vendido no mercado informal.