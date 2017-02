Padarias encerradas por imundície na capital

DUAS padarias foram ontem encerradas na cidade de Maputo por operarem sem as mínimas condições de higiene. Trata-se de Mapau Mabom, localizada na Malhangalene, e O Forno do Alto-Maé, onde as brigadas da Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE) constataram anomalias graves, tais como infestação por baratas e ratos e falta de higiene individual e colectiva da massa laboral. Leia mais