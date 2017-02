BCI e UP firmam parceria para actividade desportiva

O BANCO Comercial e de Investimentos (BCI) e a Universidade Pedagógica (UP) assinaram hoje, em Maputo, um Protocolo de Parceria e de Cooperação, visando apoiar as actividades desportivas de alta competição.

Os termos do memorando foram rubricados pelo presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo Sousa, e pelo Reitor da UP, Jorge Ferrão.

O apoio consistirá, fundamentalmente, no fornecimento de equipamento e material desportivo visando servir as modalidades de futebol, basquetebol, voleibol e atletismo, modalidades que esta instituição de ensino superior tem vindo a pôr em prática.