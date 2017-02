PR promove direitos humanos na CPLP

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, disse hoje que a promoção e defesa dos direitos humanos é uma responsabilidade que se impõe a qualquer Estado preocupado com o bem-estar do seu povo.

O Chefe do Estado falava na abertura do primeiro Seminário dos Provedores da Justiça da CPLP, tendo exortado a cada participante do evento a procurar soluções estruturantes e sustentáveis para a garantia destes ganhos.

“Os cidadãos dos países da nossa comunidade devem viver sem qualquer dúvida de que os seus governos lhes asseguram os direitos e liberdades”, recomendou Filipe Nyusi, acrescentando que neste sentido, a plataforma pode ser usada para se reflectir como reduzir o crime organizado, evitar que o Estado constitua ameaça aos próprios cidadãos, garantir a segurança alimentar num cenário de carências em que os países vivem, bem como robustecer as instituições de Justiça.

