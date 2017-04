Inspecção manda fechar restaurante Escorpião

O RESTAURANTE Escorpião, que funciona no recinto da Feira Popular de Maputo, encerrou as portas ontem, por ordem da Inspecção Geral do Trabalho, face à irregularidades consideradas graves.

O fecho segue-se a uma acção de fiscalização iniciada na semana passada e que constatou que os trabalhadores estavam sob risco grave de saúde e sem salários, entre outros problemas de violação de direitos fundamentais.

Segundo a inspecção, a cozinha não dispunha de segurança para os trabalhadores, visto que o piso não é liso e antiderrapante, para além da falta de estrados na região onde foram montados os fogões.

Por outro lado, as escadas de acesso ao frigorífico não se encontram em bom estado de conservação de modo a prevenir a queda dos materiais, os serviços de lavandaria não estavam devidamente equipados para prevenir trabalho monótono e repetitivo, facto que coloca em perigo a vida dos trabalhadores, pois estão expostos sistematicamente aos riscos ergonómicos, biológicos e químicos.

Agrava a situação o facto de o trabalho ser feito num lugar de dimensões bastante reduzidas e sem ventilação, incluindo nas instalações do armazém, refeitório e balneários.

Estas instalações, segundo a fonte, não estão protegidas com meios adequados para o manuseamento de produtos químicos, no caso da lavandaria, para além de que circulavam num piso húmido e gorduroso.

“Estas situações constituem um perigo eminente à vida e integridade física dos trabalhadores, podendo levar a queda, queimaduras, amputação de dedos dos membros superiores, corrosão das mãos, problemas da coluna e respiratórias”, indica a fonte.

Para além da falta de meios, os trabalhadores encontravam-se sem os equipamentos de protecção individual, tais como calçado apropriado, luvas e máscaras, além de partilharem instalações sanitárias sem obediência ao género e que tem chuveiro e torneiras em mau estado de conservação.

A inspecção constatou ainda a existência de cabos elétricos não devidamente isolados e submersos em charcos de água na região do frigorífico e obstáculo na saída e acesso das instalações de lavandaria, o que constitui perigo grave em caso de emergência.

Face à gravidade das constatações, foi determinada a suspensão das actividades laborais e início do procedimento administrativo que pode culminar com a revogação da permissão de trabalho da representante da empresa.

Na ocasião foram lavrados os competentes autos de notícia e de advertência em função das irregularidades constadas.

A reabertura do restaurante está condicionada à criação de condições dignas de trabalho, pagamento dos salários em atraso, da dívida de contribuições para o INSS e redução a escrito dos contratos com todos trabalhadores do restaurante.