Arranca protecção do talude na “Julius Nyerere”

ESTÁ já em curso a protecção das barreiras da Avenida Julius Nyerere, num troço entre os bairros Polana Caniço A e B, na cidade de Maputo.

Trata-se de trabalhos destinados a minimizar a erosão causada pelas águas pluviais que abriram uma cratera na passada época chuvosa.

O talude do lado direito, para quem segue em direcção a Xikhelene, não tinha sido protegido, até então, o que criava problemas de erosão.

Segundo o director de Infra-estruturas no Município de Maputo, Vidigal Rodrigues, a área em questão já havia sido identificada, carecendo de intervenção.

As obras são financiadas pelo Banco Mundial em resultado dos ganhos das obras de reabilitação daquela rodovia, estando orçadas em 700 mil dólares norte-americanos.

“No caso dos trabalhos da Julius Nyerere, está prevista a construção de uma vala de crista e pontos de descarga das águas pluviais. São trabalhos complementares devido à erosão que ameaçava o talude”, explicou.

A protecção do talude inclui o chapisco com argamassa para revestir a área e evitar a abertura de ravinas à semelhança do que aconteceu na época das chuvas.