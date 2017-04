ESTRADA CIRCULAR: Obras do nó de Tchumene continuam condicionadas

A construçãodo Nó de Tchumene, ligando as estradas Circular de Maputo e Nacional Número Quatro (EN4), na Matola, está condicionada à transferência de uma conduta de gás e pagamento de compensações a duas empresas afectadas pelo traçado.

Após algumas incertezas, a Empresa de Desenvolvimento de Maputo Sul, dona do projecto, garante ter conseguido juntar os fundos necessários e estão a movimentar-se no sentido de libertar a área da obra.

Silva Magaia, presidente do conselho de administração da Maputo Sul, disse haver consenso com a Matola Gas Company em relação ao novo traçado do gasoduto.

Falou também de progressos nas negociações com as duas empresas estabelecidas em Mulotana, cujo quotidiano será afectado.

Nas contas da Maputo Sul, a área deverá estar livre para o reinício da construção da ponte e acessos até Julho, esperando-se que o empreiteiro avance com a máxima força para concluir os trabalhos ainda este ano.

A obra foi paralisada quando a construção do encontro estava a apenas 20 porcento de execução por se temer a danificação do gasoduto, que afectaria uma série de investimentos na Matola e cidade de Maputo.

Face ao cenário e prazos, o Nó de Tchumene é actualmente um dos grandes desafios da Circular de Maputo, na óptica de Silva Magaia.

Outro desafio tem a ver com a construção da secção seis, cujo traçado foi alterado em meados do ano passado devido a questões contratuais entre o Governo e a Trans African Concessions (TRAC), concessionária da EN4.

No Tchumene, o “Notícias” constatou a movimentação de técnicos do empreiteiro e da MGC envolvidos nas operações preliminares com vista ao desvio da conduta de gás que atravessa a área do trabalho.

De realçar que a construção do encontro de Tchumene avançou após longas negociações com a TRAC, devido a problemas de contrato de concessão da EN4 que não prevê rodovias que possam desviar o tráfego das portagens em território nacional.