Isaura Nyusi quer melhores condições para as crianças

O GABINETE da Esposa do Presidente da República vai continuar a trabalhar para garantir que todas as crianças tenham o direito à uma educação de qualidade, vivam num ambiente de paz e estejam livres dos casamentos prematuros e gravidezes precoces.

O compromisso foi reafirmado ontem, em Maputo, pela Primeira-dama, Isaura Nyusi, que recebeu no seu gabinete de trabalho crianças dos centros infantis do distrito KaMubukwana, no âmbito das festividades do mês da Criança Africana.

Os petizes passaram, desta forma, um dia diferente, conhecendo o trabalho que a esposa do Chefe do Estado realiza nos domínios da educação, saúde e acção social, em prol dos grupos mais carenciados, em coordenação com os ministérios da Saúde (MISAU), Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e Género Criança e Acção Social (MGCAS).

Na sua interacção com os meninos, a primeira-dama disse que o gabinete que dirige tem estado a trabalhar com os parceiros para prover uma educação de qualidade, acesso aos cuidados de saúde e garantir a permanência da rapariga na escola.

“Nós trabalhamos em coordenação com o Ministério da Saúde que cuida da saúde dos meninos, do Ministério do Género, que se encarrega das crianças, das pessoas portadoras de deficiência, dos meninos órfãos, criando melhores condições para todos os meninos e para os nossos avós”, explicou Isaura Nyusi.

Na colaboração com os parceiros, o Gabinete da esposa do Chefe do Estado está a trabalhar para combater os casamentos prematuros, gravidezes precoces e para o alcance da paz efectiva.

“O papá Filipe Jacinto Nyusi está muito preocupado em criar condições para que os meninos e todos os moçambicanos vivam em paz. Continuem assim, respeitando os professores, educadores, pais e se respeitem entre vocês”, acrescentou.

Intervindo em representação dos petizes, a menina Ayumi enalteceu os esforços que o Gabinete da esposa do Presidente da República tem vindo a fazer para que os adolescentes não abandonem a escola e o combate aos casamentos prematuros e gravidezes precoces.

O representante dos educadores, Henriques Alá, explicou que a ida dos petizes se enquadra na quinzena da criança, período em que têm sido desenvolvidas diversas actividades para permitir que as crianças conheçam as instituições que trabalham em prol do seu bem-estar.

“Trouxemos as crianças ao Gabinete da Primeira-Dama para que possam conhecer e interagir com a mãe da nação. Dá para perceber que as crianças estão satisfeitas por cá estarem e conhecerem um pouco do trabalho aqui desenvolvido”, explicou.