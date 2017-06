Em circunstâncias estranhas: Menor morre na escola do Livramento

UMA menor de 14 anos de idade identificada pelo nome de Helena Banze morreu, terça-feira, na Escola Secundária Nossa Senhora do Livramento, no bairro do T3, na cidade da Matola.

O facto ocorreu no final do primeiro tempo, por volta das 7.40 horas. De acordo com o director da escola, Maurício Matlombe, a menor, que frequentava a décima classe, terá perdido os sentidos na turma, de onde foi transportada para a sala dos professores.

“Na sala dos professores, ela teve convulsões. Vendo o quadro clínico, encaminhámos a aluna ao Centro de Saúde de Ndlavela, aonde chegou sem vida”, contou.

A mãe da menor, Matilde Maoza, deu conta que recebeu a informação da situação telefonicamente, tendo-se dirigido de imediato ao Centro de Saúde.

“Na terça-feira, ela acordou bem, até varreu o quintal. Arrumou os seus cadernos na pasta e foi à escola como sempre”, indicou. Acrescentou que a filha não estava doente, pelo que a sua morte repentina chocou a família.

Outras fontes contam, no entanto, que antes do desmaio a professora terá admoestado a menor por não ter feito o Trabalho para Casa (TPC).

A direcção nega o acto e dá conta que a violência não faz parte dos métodos usados para a educação dos seus alunos.

“Aqui não usamos a força para leccionar”, defendeu o director da escola.

A direcção de Educação, Juventude e Tecnologia da província de Maputo indicou que há uma equipa que está a trabalhar com a escola para apurar as circunstâncias da morte da menor.

O corpo da menor encontrava-se, até à tarde de ontem, no Hospital Provincial de Maputo, a ser examinado para se conhecerem as causas da fatalidade.

Até ao fecho da presente edição, o resultado da autópsia ainda não havia sido revelado, esperando-se que seja conhecido hoje.

Este não é o primeiro caso insólito que acontece na Escola Secundária Nossa Senhora do Livramento. Nos últimos anos, o estabelecimento tem sido assolado por uma onda de desmaios cujas causas são ainda desconhecidas.