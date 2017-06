David Simango trabalha no distrito KaMubukwana

O PRESIDENTE do Conselho Municipal da Cidade de Maputo procedeu, esta manhã, à inauguração e entrega à população de importantes infra-estruturas no distrito KaMubukwana, na capital do país.

Segundo um comunicado recebido pela Redacção do Notícias, na manhã de hoje, no bairro do Jardim, Simango procedeu à entrega de duas ruas reabilitadas e um sanitário numa escola primária completa, para além da inauguração de uma estufa localizada no bairro Jorge Dimitrov.

Esta tarde haverá uma visita à Associação Hichikanwe, às obras das ruas da Paz e do Bagamoio, a uma serração localizada no bairro de Mahlazine, entre outros empreendimentos.

As deslocações, que decorrem desde ontem, estão inseridas na agenda de visitas que David Simango efectua à cidade de Maputo.

