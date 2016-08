Exploração Florestal em Tete: Falta de canalização dos 20% continua a inquietar

A FALTA de canalização dos 20 por cento da taxa de licenciamento dos operadores florestais às comunidades continua a inquietar as organizações da sociedade civil que exercem acções de advocacia para uma utilização sustentável dos recursos naturais na província de Tete.

A preocupação foi apresentada pelo director executivo da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC), Rui de Vasconcelos Caetano, que afirma que os habitantes das zonas onde é cortada a madeira não estão a beneficiar dos resultados da exploração florestal.

Segundo o responsável por esta agremiação, são raros casos em que os operadores honram o seu compromisso com as comunidades, segundo está definido na legislação vigente no país.

Caetano avança que muitas vezes as receitas canalizadas pelos madeireiros são inferiores aos 20 por centoda taxa de licenciamento e são aplicadas em áreas que não vão de encontro com as necessidades dos beneficiários.

“Não tem havido consultas comunitárias sobre as principais necessidades dos habitantes das zonas onde é explorada a madeira. Por essa razão, vezes investe-se o dinheiro em áreas que não são prioritárias para as comunidades”, afirma.

O interlocutor conta que um dos poucos casos de sucesso na canalização e aplicação dos 20 por cento na província de Tete está associado ao programa de conservação dos recursos naturais Tchuma Tchato, um modelo considerado viável e transparente para a protecção do meio ambiente, que abrange os distritos de Mágoè, Cahora Bassa, Chifunde, Marávia e Zumbu.

Outra preocupação apresentada pela fonte é a fraca fiscalização no sector de florestas e fauna bravia, o que tem propiciado o aumento da caça furtiva e abate indiscriminado de madeira, com destaque para as espécies de maior valor económico.

Segundo o gestor do programa de florestas do Fundo Mundial para a Natureza (WWF Moçambique), Rito Mabunda, é importante que as organizações da sociedade civil se organizem melhor de modo a garantir que a exploração dos recursos naturais não prejudique as comunidades e contribua para a melhoria da sua qualidade de vida.

Reconheceu, entretanto, que no processo de procura de consenso entre os vários actores que intervêm nas áreas de licenciamento florestal, exploração e fiscalização pode haver dificuldades em desenvolver campanhas de advocacia devido à falta de disposição das autoridades para implementar políticas e programas efectivos, assim como pela não colaboração das comunidades.

Valdimiro Saquene