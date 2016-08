Reforçado maneio para gestão sustentável de florestas

AUMENTAR a utilização de espécies nativas menos conhecidas e produtos florestais não madeireiros pelos pequenos empresários e indústria rumo ao uso sustentável dos recursos florestais em Moçambique é o objectivo da fase II do projecto de fortalecimento da capacidade investigativa na área de florestas, cuja sigla em Inglês é FORECAS II.

Lançado há dias em Maputo, o projecto, apoiado pelo Governo da Finlândia, é, segundo a investigadora Esperança Chambe, uma mais-valia para o sector das florestas, em particular, e para o país, em geral, pois acontece numa altura em que grande parte das espécies não é conhecida e das poucas, mais conhecidas, são demasiadamente exploradas, correndo o risco de extinção.

Esperança Chamba, investigadora e assessora de cooperação no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), disse esperar com o apoio finlandês ganhos não só no melhoramento das condições de trabalho no terreno, como também na melhoria da utilização do Laboratório de Tecnologia da madeira.

Afirmou que o país possui muitas espécies que não são conhecidas e que precisam de ser estudadas para se aferir a sua qualidade, importância e também aplicação. O que acontece, exemplifica a fonte, é que muitas espécies não estudadas são preteridas a favor das mais conhecidas, que são uma minoria, porém bastante apreciadas nacional e internacionalmente.

Com o estabelecido no projecto, técnicos moçambicanos serão treinados num período de um mês na Finlândia, cursos e workshops internamente, apoios em teses de mestrado e doutoramento em temas que respondem aos objectivos do projecto. Abrirá, igualmente, espaço para parcerias com o sector privado na identificação de espécies com valor comercial e na prestação de serviços, entre outros ganhos.

A missão do IIAM é gerar conhecimento e soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável do agro-negócio e segurança alimentar e nutricional, objectivos que, segundo a directora-geral desta instituição, Olga Fafetine, enquadram-se perfeitamente no projecto FORECAS.

Discursando no acto do lançamento do projecto, a directora do IIAM referiu que a participação da instituição que dirige e da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal (FAEF) neste projecto dá-se pela necessidade de conhecer e utilizar tecnologias inovadoras que permitam um melhor uso e aproveitamento dos recursos florestais moçambicanos.

O projecto FORECAS II será implementado no período 2016-2018 e vai usar todas as condições criadas no FORECAS I para impulsionar as actividades de pesquisa florestal nas duas instituições moçambicanas.