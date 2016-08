Zika, dengue E chikungunya: Especialistas mundiais reforçam prevenção de doenças emergentes

O CONTROLO e a capacidade de resposta através de uma vacina eficaz ao surto das doenças emergentes como dengue, zika e chikungunya, corporizam desde ontem, na cidade de Inhambane, um simpósio internacional sobre a prevenção destas enfermidades.

Segundo o director científico do Instituto Nacional de Saúde (INS), Eduardo Samo Gudo, o encontro reúne alguns dos mais reputados cientistas do mundo na área de arboviroses (doenças transmitidas por insectos como o mosquito), que vão partilhar experiências sobre os avanços científicos na produção de vacinas.

O evento tem, entre outros pontos de agenda, a apresentação de trabalhos de investigação sobre o diagnóstico de arbovirus, avanços no desenvolvimento de antivirais e estratégias de controlo do mosquito Aedes (transmissor de dengue, zika e chikungunya).

Eduardo Samo Gudo referiu que depois do registo dos primeiros casos de dengue no país, em 2014, nas cidades de Pemba e Nampula, o Ministério da Saúde (MISAU) levou a acabo iniciativas de fortalecimento da capacidade de diagnóstico e controlo.

Para o efeito, com a ajuda do Brasil, um dos países mais afectados por esta doença, foi feito um trabalho de mapeamento com o objectivo de recolher dados para a compilação de informação sobre do mosquito transmissor.

“Não há registo de zika no nosso país, mas com o surgimento do mosquito Aedes, também transmissor da dengue, há necessidade de capacitar os jovens cientistas nacionais para o reforço da prevenção e controlo destas doenças”, disse a fonte.

Explicou que a taxa de mortalidade por estas enfermidades é bastante reduzida, mas em casos mais severos, os doentes podem até perder algumas faculdades físicas para realizar algumas das suas tarefas diárias de forma normal.

Por sua vez, o governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, que presidiu a abertura deste evento internacional, disse esperar que no fim do simpósio os cientistas encontrem estratégias conjuntas para evitar o desenvolvimento e alastramento destas doenças.

Como recomendação, Chapo defendeu uma acção coordenada entre a nata académica do sector na investigação e busca de uma terapia adequada para fortalecimento da capacidade do seu diagnóstico, prevenção, controlo e tratamento.

O evento é co-organizado pelo Instituto Nacional de Saúde, Universidade de Lübeck, da Alemanha, e a Escola de Medicina da Universidade Nacional de Singapura.

Participam no encontro, que amanhã termina, cientistas internacionais dos mais prestigiados grupos de pesquisa do mundo na área de arboviroses, provenientes de países como África do Sul, Austrália, Estados Unidos da América, Singapura e Alemanha.