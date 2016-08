Moçambique observa eclipse solar

UM eclipse solar poderá ser visto hoje, quinta-feira, 1 de Setembro, em todo o território moçambicano. A Lua vai cobrir o Sol pouco antes das 10 até cerca das 14 horas.

Segundo o astrónomo moçambicano Hélder Geraldes, a Lua terá um diâmetro aparentemente inferior ao do Sol, por isso o dia não ficará escuro, e adverte para nunca olhar “directamente para o Sol sem um filtro especial, sob o risco de contrair cegueira”.

Geraldes aponta que “o centro do eclipse onde o Sol ficará exactamente um anel durante 1 ou 2 minutos passa sobre a ilha do Ibo, província de Cabo Delgado. O astro-rei poderá ser visto na forma de anel na cidade de Pemba, cerca das 11.58 horas”.

Relativamente aos cuidados a ter, apenas é preciso não olhar para o Sol directamente, aliás mesmo nos dias em que não exista eclipse, sob pena de ficar cego. “Não procure ver o Sol com óculos escuros, nem sobrepondo dois ou mais pares. Cuidado! Pode cegar para o resto da vida, sem tratamento possível”, adverte o astrónomo moçambicano.

O Ministério da Saúde (MISAU), na voz de Mariamo Mbofana, do Departamento de Oftalmologia, também adverte o público em geral sobre os riscos de observar o eclipse de forma directa, o que só se aconselha a quem tiver óculos especiais. “Os de vista e de sol não são adequados”, esclareceu.

Em conferência de imprensa convocada pelo MISAU, Mbofana explicou que a exposição sem protecção ocular pode provocar cegueira imediata ou mesmo a longo prazo, pois “os raios ultravioletas poderão ferir a retina, o que causaria uma cegueira incurável”.

A médica disse ainda que o recurso ao papel de raio X, rolos de fotografia “até pode diminuir a intensidade da iluminação, mas não atenua os efeitos dos raios ultravioletas”, pelo que defendeu ser melhor evitar.

Refira-se que eclipses solares já foram antes observados no país. Um total foi visto em Quelimane a 21 de Junho de 2001 e outro, também total, em Xai-Xai, a 4 de Dezembro de 2002.

Em 2001, o Governo chegou a conceder tolerância de ponto e efectuou uma massiva distribuição de óculos especiais aos cidadãos para a visualização do eclipse solar no país.

Eis os horários do início, fim e pico do eclipse solar em Moçambique: