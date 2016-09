Telefones celulares: Decisão de bloqueio de cartões é irreversível

O BLOQUEIO de três milhões de números de telefones celulares nas três operadoras nacionais, há dias anunciado pelo Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), é irreversível, segundo garantias dadas pelo respectivo director-geral, Américo Muchanga.

A fonte disse tratar-se de uma ordem dada às operadoras mCel,Vodacom e Movitel, não uma proposta, e tem por objectivo colocar os utentes dentro do cumprimento das normas que fazem parte do direito que os assiste: o direito de comunicação.

“Não se trata de nenhuma ameaça, nem sequer uma negociação com as operadoras, mas sim uma ordem que deve ser cumprida dentro dos prazos estabelecidos e que será fiscalizada pelo regulador, o INCM”, reiterou.

Sobre se o grosso das estatísticas não incluiria os números que eventualmente tenham sido comprados por indivíduos em trânsito no país e que não os usaram, a fonte disse que nem sequer se aperceberão do bloqueio, mas os que mantêm os não registados activos receberão mensagens dando indicações do barramento.

Para além dos três milhões determinados para o período de Setembro a Dezembro, correspondendo a um milhão de cartões por cada operadora, seguir-se-á ao bloqueio dos números de mais utentes, até que se chegue numa situação em que todos estejam regularizados.