SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS: SG da ONU apela à ratificação do acordo

O SECRETÁRIO-GERAL das Nações Unidas, Ban Ki-moon, exortou aos líderes mundiais a acelerar os seus processos de ratificação interna do Acordo de Paris, sobre mudanças climáticas, a fim de converter a aspiração de Paris em acções de transformação do clima.

O apelo foi feito numa altura em que os Estados Unidos se juntaram à China com o propósito de revalidar o Acordo de Paris para reduzir as emissões do aquecimento global, afirmando que o cepticismo em relação às mudanças do clima acabou.

Falando recentemente numa conferência de imprensa, à margem da Cimeira do grupo dos 20 (G20), na cidade chinesa de Hangzhou, o chefe da ONU referiu que o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas devem caminhar juntos.

Os cépticos da mudança do clima contestam o entendimento amplamente difundido de que os níveis excessivos de emissões na atmosfera causam o aquecimento global e prejudicam o meio ambiente e têm se tornado cada vez mais marginalizados nas cimeiras internacionais.

“O debate sobre o fenómeno do clima acabou cientificamente e ambientalmente”, disse Ban Ki-moon, acrescentando que a influência dos que negam a mudança do clima ou cépticos desvaneceu. “Está a afectar a nossa vida diária”, disse Ban, numa conferência de imprensa à margem da Cimeira do Grupo dos 20 de Hangzhou.

O Presidente dos EUA, Barack Obama, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, depositaram no sábado os instrumentos legais para participar do Acordo de Paris para reduzir as emissões de aquecimento climático.

Especialistas afirmaram recentemente que a meta da temperatura já está em perigo de ser violada, com agência de clima da ONU a dizer que 2016 está a caminho de ser o ano mais quente desde que os registos começaram. Na ocasião, Ban Ki-moon elogiou os esforços das duas maiores economias mundiais de aderir ao Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas.

“Com a China e os Estados Unidos, tornando este passo histórico, agora temos 26 partes na UNFCCC (Convenção das Nações Unidas na Convenção sobre mudanças climáticas) e 39 por cento das emissões de gases de efeito estufa global contabilizados”, disse.

Descrevendo o progresso como um grande sucesso, o Secretário-Geral das Nações Unidas elogiou a “liderança excepcional” demonstrada pels presidentes chinês, Xi Jinping, e dos EUA, Barack Obama, que entregaram os instrumentos jurídicos como testemunho de sua determinação para, em conjunto, enfrentar o desafio global.

Embora o Tratado de Paris tenha sido assinado em Dezembro último, o mesmo só entrará em vigor quando, pelo menos, 55 países que representam 55 por cento das emissões de gases de efeito estufa global tiverem ratificado.

“A Cimeira de Hangzhou está a incentivar a rápida entrada em vigor do presente acordo de chave”, salientou Ban, reafirmando que a comunidade internacional precisa “manter este ritmo”.

Além disso, o chefe da ONU elogiou a Presidência da China do G20 como plataforma principal para a cooperação económica internacional, bem como seu foco no desenvolvimento sustentável.

Ban Ki-moon, que termina o seu mandato em Dezembro próximo, manifestou o seu contentamento por ver que pela primeira vez na história do G20 o desenvolvimento sustentável está no topo da agenda e será destacado nos documentos dos resultados.

ANA RITA TENE, em Hangzhou