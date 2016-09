SAÚde, Segurança e Energias Renováveis: País já produz soluções tecnológicas

A BUSCA de soluções tecnológicas nas áreas da saúde, segurança e fontes de energias renováveis constitui uma preocupação que já pode encontrar soluções no país. Expostas na edição deste ano da Feira Internacional de Maputo (FACIM 2016), algumas mereceram atenção especial do público.

As pesquisas realizadas no Centro de Investigação em Saúde da Manhiça (CISM), província de Maputo, para o desenvolvimento clínico da primeira vacina contra a malária “MosquirixTM”, conhecida também pelo seu nome científico RTS,S/AS01, são exemplo disso.

Ostand desta instituição criada com o objectivo de impulsionar a investigação biomédica no país em áreas como malária, tuberculose e doenças diarreicas acolheu muitos visitantes que àquele local acorreram para saber um pouco mais sobre os estudos realizados no CISM.

Inocência Cumbana, técnica do centro, conta que, com recurso a armadilhas e ajuda das comunidades que habitam nas áreas abrangidas pelo projecto, foi possível capturar o mosquito Anopheles, o causador da malária, para investigações que culminaram com a criação do remédio que combate o parasita ainda em estado embrionário.

Avança também que, com o objectivo de impulsionar a criação de políticas sanitárias no país, o CISM apoiou o Governo na realização de estudos de viabilidade para a introdução da vacina contra Papiloma Vírus Humano (HPV), vírus causador do cancro do colo do útero.

Segundo ela, esta doença é apontada como sendo a mais comum em mulheres em todo o mundo. Estimativas indicam o registo de 500 mil casos da doença por ano, com 275 mortes, 75 por cento das quais em países em vias de desenvolvimento, incluindo Moçambique.

Criado há 20 anos, o Centro de Investigação em Saúde da Manhiça é o primeiro de pesquisa biomédica no país, cuja missão é contribuir para melhoria da saúde e desenvolvimento das comunidades locais através da realização de estudos prioritários de saúde, prestação de assistência técnica e capacitação dos pesquisadores moçambicanos. Actualmente opera nos distritos da Manhiça e Magude, na província de Maputo, e Mopeia, na Zambézia.

INCENTIVO À UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

A energia solar é a fonte de energia renovável mais abundante em Moçambique, mas escasseiam investimentos em projectos nesta área, num país onde as estatísticas apontam que acerca de 40 por cento da população não tem acesso à energia eléctrica.

A Sino Solar Tecnology, empresa sediada em Beluluane, no distrito de Boane, província de Maputo, exibiu na FACIM soluções ecológicas de produção de energia e de apoio técnico e consultoria aos seus clientes.

Manuel Cossa conta que a empresa surgiu há cerca de um ano e meio para fazer face à falta de investimento em energias limpas e baratas para uso em hospitais, hotéis, fábricas e residências, com objectivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidade e, ao mesmo tempo, ajudar na redução do aquecimento global.

Referiu que, para além de garantir a iluminação de interiores, da via pública e sistemas de aquecimento de água, produz igualmente bombas solares com capacidade de extrair água a uma profundidade de até 200 metros.

A fonte afirma que a ideia é nos próximos anos levar a Sino Solar Tecnology para as regiões centro e norte do país, contando para tal com a colaboração do Fundo Nacional de Energia (FUNAE), que já vem trabalhando em projectos de electrificação recorrendo a sistemas solares fotovoltáicos um pouco por todo o país.

Entretanto, o aproveitamento de recursos energéticos renováveis já é uma realidade em Moçambique desde 2010, com o arranque do projecto Soltrain, que visa à massificação do seu aproveitamento e à minimização do uso de combustíveis fósseis.

A iniciativa resulta de um consórcio regional integrando por Moçambique, África do Sul, Namíbia, Zimbabwe e Lesotho. Estes países são representados por instituições de ensino superior e de investigação, agências de certificação e qualidade, produtores e utilizadores desta tecnologia.

No país, o projecto é coordenado pela Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia (ENPCT), em parceria com a Electricidade de Moçambique (EDM), Fundo Nacional de Energia (FUNAE) e Universidade Eduardo Mondlane (UEM).

PROTECÇÃO DE PESSOAS E BENS

Um pouco por todo o lado, é possível ver equipamentos de segurança instalados em casas, lojas e empresas, numa tendência que demonstra uma apetência cada vez maior do uso de tecnologias para protecção de pessoas e bens.

Ildo Gabriel, especialista em segurança da Intelligent Site Management System, que expôs este ano pela primeira vez na FACIM, garante que o uso de soluções inovadoras para segurança, comunicação e prevenção de desastres é uma aposta acertada para uma sociedade que se pretende modernizar.

Com preços que variam de acordo com o tamanho do projecto e qualidade que se deseja, Ildo Gabriel afirma que os sistemas automáticos de detecção de incêndio e os respectivos alertas sonoros de evacuação são alguns dos mais procurados pelos clientes.

Explica que são equipamentos fundamentais para o salvamento de vidas humanas pelo aviso atempado da ocorrência acidentes do género.

Segundo ele, estes sistemas deviam ser de instalação obrigatória em estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, unidades sanitárias, indústrias, edifícios habitacionais, garagens e parques de estacionamento.

Não menos importante, aponta a fonte, é o serviço de montagem de câmaras de vigilância, que se reveste de extrema importância para a monitoria de espaços interiores e exteriores.

A expor pela primeira vez na FACIM depois de te ter começado a operar no país há três anos, a Intelligent Site Management System faz um balanço positivo da presente edição e espera ter atraído a atenção do público para a necessidade de se investir em sistemas modernos de segurança.