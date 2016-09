MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Sector privado crucial na eficiência energética

O sector privado africano deve assumir um papel relevante no combate às mudanças climáticas, através da sua participação em projectos de energias renováveis.

Esta posição foi defendida em Rabat, pelo engenheiro marroquino Said Mouline, Chefe da Divisão de Parcerias Público-Privadas, que falava na tarde de segunda-feira na conferência “Academia COP”, organizada para jornalistas africanos que acompanham o nível de preparação da XXII Conferência Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP22), que terá lugar em Novembro próximo neste país.

Para além de fazer parte do comité marroquino para a COP22, Mouline é especialista em protecção ambiental, conselheiro de desenvolvimento sustentável e responsável da Agência de Energias Renováveis.

No seu tema, “Os compromissos do sector privado, empresas africanas, em particular, na luta contra as alterações climáticas e para aproveitar as oportunidades da economia verde”, Mouline faz compreender que o envolvimento do sector privado não deve estar atrelado ao discurso de que os governos africanos têm ou não dinheiro. É muito mais do que isso. Está relacionado também a princípios de transparência, boa governação e perspicácia no alcance dos objectivos previamente definidos por cada governo”, disse.

Said Mouline vai mais longe, afirmando que os governos africanos não devem ter receios de envolver o sector privado local em projectos que possam ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Contou que alguns países, incluindo africanos, continuam a mostrar-se contrários à participação do sector privado nestas conferências sobre pretexto de haver conflitos de interesses entre o que os governos defendem e o que esta classe persegue. E isto voltou a ser uma vez mais evidente num dos encontros preparatórios da COP22 em Bona, Alemanha.

“Todavia, quem investe nas pesquisas no desenvolvimento tecnológico, quem financia projectos é o sector privado. Por isso, estamos cientes de que a sua participação nestas acções é imprescindível, daí que precisamos de estimular mais a sua presença. Mesmo a nível das discussões nestas reuniões, pois de seguida iremos solicitar apoios a eles”.

Na visão de Said Mouline, Marrocos vai defender a efectiva participação do sector privado, sobretudo africano, ao mesmo tempo sensibilizá-lo para perceber que existem grandes oportunidades de finanças e investimentos, podendo se envolver na economia verde, no qual África pode jogar um papel preponderante a nível da segurança alimentar, florestas e gestão hídrica, que são áreas afectadas pelas alterações climáticas.

“Podemos também criar empregos para as nossas comunidades. Chega de continuarmos a deixar companhias estrangeiras virem aos nossos países explorar os nossos recursos e criarem projectos, mesmo aqueles que são os mais pequenos, como se nós não tivéssemos ninguém capaz de fazer isso. Os nossos governos devem entender que é necessário criar capacidade interna, o que passa por potenciar sector privado local”, sublinhou.

Deu exemplo do seu país, onde projectos desta natureza contam com a participação do governo, empresários, académicos e pesquisadores marroquinos.

Eles conseguiram estender parcerias para grandes projectos, bem como desenharam políticas e estratégias de energias renováveis. O Governo marroquino, disse, entendeu a seriedade do assunto e apoiou iniciativas relacionadas com a eficiência energética. Foi uma decisão política com o beneplácito do próprio Rei Mohammed VI, que culminou com a construção e entrada em funcionamento da Central Solar Noor, que é uma das maiores de África, bem como de outras iniciativas de exploração hídrica para geração de corrente eléctrica.

Estão a trabalhar também na transferência de tecnologias para a exploração de energia eólica, com um total, até agora, de 70 projectos e investimentos na ordem de um milhão e setecentos mil dólares americanos.

Mas, este trabalho não é de um dia. São anos de pesquisas sérias”, comentou, adiantando que o volume de pesquisas, investimentos e construção de infra-estruturas permitiu que o Marrocos conseguisse ter um preço de energias renováveis baixo.

FRANCISCO MANJATE, EM RABAT