MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Mitigação passa pelo uso de energias renováveis

A TRANSFERENCIA de tecnologias para promover a produção de energias limpas é uma das deliberações da declaração de Maputo sobre justiça climática para mitigar os efeitos do aquecimento global.

O documento rubricado por organizações da sociedade civil de países como Moçambique, África do Sul, Zâmbia e Botswana visa a adopção de medidas para fazer face aos eventos extremos causados pelo fenómeno.

Na declaração apresentada recentemente na II Conferência Internacional sobe Justiça Climática, que decorreu na capital do país, os ambientalistas alertam que o continente africano está a ser severamente afectado, embora não tenha contribuído significativamente para o problema.

Os signatários defendem que as nações devem agir em conjunto no cumprimento das medidas do Acordo Climático de Paris (COP21) com vista a manter o aumento da temperatura média global ao nível de 1.5 grau Celsius (1.5 ºC).

O documento refere também que há necessidade de se valorizar o conhecimento das comunidades sobre a conservação de florestas e de se investir na agro-ecologia como forma de garantir a produção de alimentos sem degradar o meio ambiente.

Outro tema abordado é a questão da aposta na indústria extractiva que poderá, segundo os ambientalistas, gerar problemas climáticos a longo prazo, colocando o país na lista de nações poluentes.

Em Moçambique, os efeitos das mudanças climáticas se fazem sentir principalmente pela ocorrência da seca, que afecta actualmente as regiões sul e centro do país, devido o fenómeno climático El Niño.

Recentemente, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) realizou um seminário de consulta para a produção da estratégia para a sua mitigação, um documento a ser apresentado à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a matéria.

Denominadas Acções Nacionalmente Apropriadas de Mitigação (NAMA, sigla inglesa), as iniciativas terão como ponto de partida o plano de gestão integrada de resíduos sólidos e conservação da biomassa.

Moçambique é um dos cerca dos 160 países que assinaram em Abril o acordo de Paris contra as mudanças climáticas, com o objectivo principal de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 1.5ºC, faltando a sua submissão para ratificação, este ano, pela Assembleia da República.

A declaração de Maputo sobre justiça climática surge da necessidade de se dar continuidade ao processo de construção de um movimento que promove boas práticas ambientais, que teve início com a realização, no ano passado na capital do país, do primeiro evento desta natureza.