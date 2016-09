Garantida segurança para 20 mil delegados da COP22

JÁ está montado o sistema de segurança para os cerca de 20 mil delegados que no mês de Novembro vão se deslocar à cidade marroquina de Marraquexe a fim de participar na XXII Conferência da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP22).

A garantia foi dada aos jornalistas africanos que acompanham a preparação do evento por Mohamed Benyahia, chefe da Divisão de Eventos no Ministério marroquino do Interior.

Depois de falar sobre os desafios que representam esta magna reunião das Nações Unidas, Mohamed Benyahia levou a imprensa ao Bureau de Ciência de Investigação Judiciária, onde foi exibido uma parte da musculatura policial e do alto esquema de segurança.

Foi algo feito com a intenção de criar confiança aos milhares de participantes que estarão em Marraquexe e nas demais cidades do país.

Numa altura em que o mundo vive sob a crítica ameaça do terrorismo, movido particularmente pelo Estado Islâmico, as autoridades marroquinas reconheceram o desafio de organizar esta conferência no que tange à segurança.

Com efeito, entre as presenças na COP22, destaque vai para Chefes de Estado e de Governo, académicos, cientistas, membros da sociedade civil e o pessoal da imprensa (estima-se que estarão entre mil e quinhentos e dois mil jornalistas) de todo o mundo. Alguns dos quais já confirmaram a sua presença.

Aliás, é por isso que, focados no evento, decidiram criar uma unidade policial especial, que teve novos recrutamentos, que vai apoiar as outras já existentes. No entanto, esta com a finalidade de transportar os delegados desde o aeroporto até aos locais de hospedagem, bem como controlar a circulação de autocarros alocados ao evento, o sistema de transporte público e o serviço de táxi.

“Decidimos operacionalizar todos os ramos da Polícia, desde a de protecção, a militar, as unidades das forças especiais, de segurança interna e de vigilância. Vamos garantir uma protecção da cidade e arredores do país. Sabemos que os locais turísticos, restaurantes, hotéis e de lazer podem ser alvos preferenciais, por isso reforçamos o sistema de segurança em todas essas zonas com um nível de comunicação geral eficiente”, anotou.

Mohamed Benyahia sublinhou que os ensaios da montagem do circuito de segurança iniciaram logo depois da COP21, que teve lugar na cidade francesa de Paris, altura em que Marrocos assumiu a presidência rotativa deste órgão. Desde aí, começaram a trabalhar no sistema que vai ser activado em Outubro e prolongar-se até à saída do último delegado.

Disse que, quando assumiram a presidência da COP22, o Rei Mohammed VI criou um comité de trabalho, por si dirigido, encarregue de preparar toda a logística do evento, no qual estão representantes do Governo, académicos, comunicação social, sector privado e representantes da sociedade civil. A ideia era garantir representatividade nacional.

Aliás, a escolha de Marraquexe como palco do evento prende-se não somente com as facilidades que a cidade oferece para uma infra-estrutura de grande dimensão, o Centro de Conferências da COP, como também pelas facilidades de controlo dos movimentos nos diversos locais da cidade.

Mais ainda, esta cidade tem experiência de acolher, com sucesso, pelo menos no campo da segurança, grandes eventos mundiais.

“Nos dois últimos eventos, nomeadamente Congresso sobre Direitos Humanos e Cimeira Económica, ambos em Marraquexe, activámos todos os serviços de segurança e não tivemos problemas. É verdade que podem acontecer coisas, mas estamos preparados para agir”, disse.

E desde que iniciaram as actividades, o governante marroquino revelou terem desactivado várias células terroristas que se encontravam dentro do país. O objectivo destas organizações não era especificamente realizar atentados durante o evento – o que também não é descartado – mas pretendiam perturbar a estabilidade política do país.

Sobre a possível eminência de atentados durante a COP22, é peremptório: “zero risco nunca existe. Mas, tomamos em conta todos os desafios relacionados com a segurança dos delegados. E nisso contamos com o apoio dos outros países africanos com os quais cooperamos nesta área de segurança”.

Francisco Manjate, em Rabat