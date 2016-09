O CANTO DO INOVADOR - BRIQUETES DE CARVãO: Uma alternativa sustentável e amiga do meio ambiente

A intenção de reduzir os impactos ambientais e sociais com a produção de carvão vegetal tem motivado várias iniciativas um pouco por todo o país. Ciência e criatividade são as palavras-chave usadaspor Apolinário Nhaposse para desenvolver um processo de produção de combustível de biomassa amigo da natureza e com maior poder calorífico, a partir de pó de carvão, papel e água.

Com recurso a uma prensa metálica, a tecnologia permite seguir um processo ecológico e obter o carvão, em formato cilíndrico ou rectangular, que pode ser usado em churrasqueiras, por pequenos produtores artesanais, ou mesmo em residências.

A sua produção é ainda de forma artesanal. Uma prensa produz blocos que juntam resíduos de carvão, papel moído e água. Na última etapa do processo, a massa é comprimida e colocada para secar ao ar livre durante 48 horas, dando origem a briquetes de carvão.

O projecto foi desenvolvido por Apolinário Nhaposse, em 2001, para a obtenção do grau de licenciatura em História e Geografia pela Universidade Pedagógica, e implementado em parceria com jovens residentes no bairro de Maxaquene, cidade de Maputo.

“As pessoas estão habituadas a usar lenha, carvão vegetal ou excremento de animais, mas o que nós pretendemos é chegar a um combustível mais ecológico, um produto que tenha qualidade sem danificar o meio ambiente”, afirma.

O inovador da rubrica de hoje conta que através de uma iniciativa financiada pela Agência Dinamarquesa de Desenvolvimento Internacional (DANIDA) foi possível recolher o pó de carvão vegetal nos mercados de Xiquelene e Malanga, mas também restos de papel em instituições públicas para a produção do combustível.

Desta iniciativa criada para melhorar a qualidade de vida dos jovens deste bairro foram produzidas cerca de sete toneladas de carvão adquiridas por algumas associações sedeadas na cidade de Maputo.

Segundo o entrevistado a tecnologia é de fácil aprendizagem e o processo de produção é ecológico e barato, pois usa-se materiais não prejudiciais ao meio ambiente e que para a sua aquisição não é preciso despender elevadas somas de dinheiro. A fonte refere que durante uma manhã, é possível produzir carvão suficiente para abastecer até 10 famílias por dia.

Para além de ajudar a natureza, este carvão tem também, entre outras vantagens, a capacidade de queimar por mais tempo de maneira uniforme e o facto de não emitir muito fumo nem odores desagradáveis. E, como o preço também é competitivo, pode constituir uma opção ecológica e acessível aos consumidores.

No país cerca de 80 por cento da população usa carvão e grande parte do que resta depois da queima não é reaproveitado. Por isso, Apolinário Nhaposse espera que com a divulgação da inovação muitas pessoas possam optar por esta alternativa.

Avançou que com o aumento do preço de outros tipos de combustíveis, tem vindo a crescer o número de associações que na capital do país procuram-no para saber como obter financiamento para aquisição de prensas de produção de carvão ecológico.