Feira da biodiversidade escala cidade de Xai-Xai

A cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, será o palco da 2ª edição da Exposição e Feira da Biodiversidade, que irá decorrer a partir de hoje, no Instituto de Formação de Professores Eduardo Mondlane.

O evento, destinado a alunos e professores, pretende despertar a consciência sobre a necessidade de preservação dos ecossistemas e habitats característicos da província. A iniciativa é do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e Fundação para a Conservação da Biodiversidade (Biofund).

Falando em conferência de imprensa, realizada terça-feira, em Maputo, o secretário permanente do MINEDH, Manuel Rego, disse que o evento vai constituir uma mais-valia na formação de professores para além de complementar os conteúdos leccionados no currículo do sistema de ensino.

“Acreditamos que levando esta exposição aos centros de formação de professores, iremos tornar esta actividade mais sustentável pois, os professores vão continuar a trabalhar com os alunos nos próximos anos da sua actividade e, queremos fazer valer o aspecto educativo da conservação e o respeito pela biodiversidade ”disse.

O evento vai consistir em visitas guiadas à exposição, que terá oitenta painéis contendo informação detalhada sobre os ecossistemas da província de Gaza, rodagem de filmes, realização de debates e actividades recreativas.

A escolha da província de Gaza, segundo a representante da Biofund, Alexandra Jorge, deveu-se à existência de um rico património faunístico, onde se incluem parques, reservas e florestas sagradas.

“Teremos em exposição, elementos que abordam os tipo de solos da província de Gaza e os tipos de cuidado que merecem, e também os efeitos das mudanças climáticas no ambiente. Queremos disponibilizar informação que não é conhecida pelo grande público” destacou.

São esperadas perto de 250 crianças nos primeiros três dias da exposição, um número que poderá crescer com a aderência de visitantes de várias faixas etárias ao longo dos 15 dias do evento, que encerra no dia 30 de Setembro.

A recolha e compilação dos conteúdos da exposição, tais como bibliografia e imagens, foram feitas por uma centena de cientistas e pesquisadores moçambicanos que a título voluntário cederam o seu espólio.

São parceiros do evento o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), Banco Mundial, Sir Motors e Embaixada da Áustria.