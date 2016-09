Recursos protegidos saqueados no Gilé

OS líderes comunitários e religiosos das povoações situadas na zona tampão da Reserva Nacional do Gilé, na província da Zambézia, queixam-se dos desmandos protagonizados pelos madeireiros ilegais que ignoram a sua autoridade, em actos de saque dos recursos florestais.

Durante um encontro organizado pelo Fundo Mundial do Ambiente (WWF), na presença da administração da reserva e de um grupo de parlamentares que se deslocou a Gilé para se inteirar dos desmandos, os representantes da comunidade disseram que a pobreza que afecta a população, a agressividade dos furtivos e os esquemas de corrupção a nível dos serviços provinciais estão a minar a preservação de recursos.

Jerónimo Napido, da WWF, disse na ocasião que a sua organização tem estado a trabalhar com as autoridades locais para travar a devastação da floresta, mas o envolvimento das comunidades é fundamental para travar este problema que é de âmbito nacional.

Na sua opinião, os líderes locais devem colaborar e denunciar o que está a acontecer no terreno para ajudar o Governo a adoptar métodos que contribuam para combater o mal que está a destruir riquezas que serviriam para futuras gerações.

Lopes Walé, líder comunitário de Mulele, no distrito de Pebane, aponta a acção dos furtivos como um cancro que vai minar o futuro de gerações porque estes descobriram que podem usar a população para roubar florestas a troco de valores irrisórios.

Afirma tratar-se de indivíduos perigosos ao ponto de proferirem ameaças de morte contra os líderes que tentam travar as suas acções, pedindo a intervenção das autoridades governamentais para a protecção das comunidades das incursões dos ilegais.

Denuncia igualmente a falta de transparência em relação à madeira apreendida porque, segundo disse, os líderes colaboraram para a apreensão de grandes quantidades de toros, mas a comunidade não tem nenhum retorno dessa acção. Reconheceu que dos madeireiros licenciados houve benefício de 20 por cento que serviu para construir uma casa de mãe espera no centro de Saúde do posto administrativo de Mulele.

IMPOTENTES ASSISTIMOS A DEVASTAÇÃO

Alberto Júlio defende que na qualidade de líderes comunitários deviam ter conhecimento de tudo o que acontece na comunidade, mas não sabem como é que a floresta é invadida, pois são surpreendidos por pessoas que trazem licenças que não passaram pela consulta comunitária.

“Os nossos filhos é que ajudam a carregar esta madeira porque os ilegais mostram documentos assinados e carimbados. Localmente, não temos como intervir numa situação desta natureza. No mínimo temos que respeitar a licença apresentada no acto do carregamento”, disse Júlio, que apela à necessidade de se rever a questão dos 20 por cento, porque a madeira que sai vale milhões e nada fica na comunidade.

Por seu turno, Malecio Mucaro, líder religioso, lamentou o facto de o próprio chefe do posto não ter poder suficiente para travar esta situação, porque as pessoas trazem documentos aparentemente autênticos. Reconheceu que existem licenciados para explorar na área comum, mas também há oportunistas que roubam madeira na reserva.

“Esta situação está a pressionar as estradas. As pontecas estão a ceder por causa do peso dos camiões carregados de madeira, o que deixa a população cada vez mais pobre. As pessoas não resistem quando há promessas de dinheiro. Entram e roubam a madeira que depois é transportada para a área comum, onde se faz o carregamento. Mesmo depois de todo o esforço empreendido, não são pagas pelo trabalho executado”, denuncia.

Adianta que mais tarde os falsos madeireiros se movimentam para um outro lugar de onde saem sem deixar nada. “Nós não temos camiões, ficamos aqui a comer caracata e a contemplar a natureza, mas quando eles chegam com dinheiro os residentes da zona aceitam entrar para reserva a dentro. Os furtivos são muito violentos e não temos capacidade de os contrariar”, denunciou Mucaro, que considerou o problema de muito sério porque a madeira que são obrigados a retirar é de grande valor comercial internacionalmente e, em contrapartida, nada fica para a comunidade de Mulela.

Álvaro Metaluca, outro líder de uma das comunidades no limite da zona tampão, conta que a população está a sentir na pele a dor da pobreza, mas tem uma grande mata da reserva que deve proteger sem nada ganhar em troca, contrariamente a outras reservas e parques onde as comunidades têm benefícios.

Disse que os furtivos quando chegam recrutam até crianças para trabalhar em troca de quase nada. Quando os líderes se aproximam são expulsos como seres desprezíveis.

António Megano diz saber que é proibido extrair a madeira dentro da reserva, mas por conta da luta pela sobrevivência chega a embarcar nesta ilegalidade. Admitiu o seu envolvimento no corte de toros de pau-ferro amontoados na zona comum à espera de compradores.

“Nós é que cortamos esta madeira que está aqui e estamos à espera dos clientes. No ano passado vendíamos cada toro de pau-ferro a 350 meticais, mas agora como o custo de vida subiu iremos vender a mil”, disse.

O chefe do posto administrativo de Mulela, Mário Neves, disse que no ano passado foi extraída madeira que podia dar muito dinheiro à comunidade mas, como tudo aconteceu de forma fraudulenta, não foi possível fazer a retenção dos 20 por cento que são deduzidos nos pagamentos das licenças.

Para Neves, a chegada da Força de Protecção dos Recursos Florestais veio piorar a situação porque os mesmos voltam a envolver-se com os ilegais.

O administrador da reserva, José Dias, lembrou que aquele lugar é de protecção total e foi elaborado um plano de maneio e acredita-se que licenciará actividade de caça desportiva na zona tampão. Assim, espera-se igualmente tirar alguma vantagem dos 20 por cento que normalmente beneficiam as comunidades.

“Em 2013 foi criada a coutada para a exploração do turismo sinergético que vai pagar ao Estado e será gerida pela comunidade que terá como recompensa 20 por cento. Mas devo dizer que neste momento a zona está a ser invadida pelos furtivos. Há necessidade de defender esta coutada, porque pelo contrário será devastada e quando chegar a altura de concessão o investidor pode desanimar por não oferecer garantias de retorno”, disse Dias.

Entretanto, Alfredo Magubisse, deputado da Assembleia da República, afirmou que neste momento decorre o processo de recolha de sensibilidades para permitir a criação de uma legislação que possa conferir maiores poderes aos locais, de modo a proteger melhor os recursos naturais.

Reconheceu haver problemas na protecção dos recursos em todo o país, razão pela qual a Assembleia da República quer criar uma lei mais abrangente. “Iremos falar com o Governo para tomar medidas urgentes, de modo a estancar a onda de destruição que está a acontecer na reserva do Gilé”.

ISAÍAS MUTHIMBA