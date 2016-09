Mudanças Climáticas: Marracuene investe 3.7 biliões para executar plano de adaptação

O DISTRITO de Marracuene, província de Maputo, vai investir 3.7 biliões de meticais para implementar o plano local de adaptação às mudanças climáticas, concebidos para tornar esta zona resiliente à ocorrência de desastres naturais.

A ser executado num período de 10 anos, o programa foi recentemente aprovado pelo Governo distrital depois de consultas comunitárias, que visavam identificar as principais actividades de subsistência e os eventos extremos que têm ocorrido com maior frequência.

O plano foi apresentado, sexta-feira, à comunicação social, aos estudantes dos cursos de licenciatura em Meteorologia, Engenharia Florestal, Desenvolvimento Rural, às instituições governamentais e aos parceiros do projecto, no âmbito da celebração da semana do clima na União Europeia.

O objectivo do mesmo é expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, abastecimento de água e saneamento, assim como aumentar a produção e produtividade nos sectores agro-pecuário e pesqueiro.

Actualmente, o distrito de Marracuene debate-se com problemas ambientais, tais como a escassez de água e áreas de pastagem, falta de insumos agrícolas, salinidade dos solos, erosão e desaparecimento da vegetação nativa.

Algumas das soluções apresentadas no plano para colmatar a situação passam pela construção de infra-estruturas como represas, bebedouros e sistemas de irrigação. O documento prevê ainda a montagem de um sistema de frio, abertura de tanques piscícolas e plantio de árvores.

Segundo Carla Marina, da Direcção Nacional do Ambiente do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), o país, como signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas (CQNUMC), assumiu o compromisso de desenvolver acções com vista à redução da emissão de gases com efeito de estufa, assim como criar políticas para fazer face aos efeitos do aquecimento global.

Conforme explica a fonte, foi neste contexto que foram estabelecidos os Planos Locais de Adaptação (PLA), elaborados com base na Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (ENAMMC), que delineia as principais áreas de intervenção para tornar os distritos resilientes aos efeitos do fenómeno.

Carla Marina referiu que, até ao momento, já foram aprovados 30 planos locais de adaptação em todo o país, estando neste momento em preparação projectos do género em mais 20 distritos nas províncias de Nampula, Zambézia e Gaza.

A implementação de projectos conta com apoio da Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional (DANIDA), através do Programa de Apoio ao Sector do Ambiente (PASA).

INTRUSÃO SALINA INQUIETA

A intrusão salina no rio Incomati, devido à redução do caudal em consequência da seca que se verifica nas regiões Centro e Sul do país, está afectar a produção de agricultores do bairro Hodjana, na localidade de Macaneta, província de Maputo.

A preocupação foi apresentada pelo comité local de gestão de riscos de calamidades, criado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) naquele ponto de Marracuene.

Os produtores afirma que a salinidade da água está afectar a fertilidade de solos e a produção pecuária, uma vez que o líquido vital é usado tanto para irrigar os campos agrícolas, como para o abeberamento de animais.

Os agricultores, que na sua maioria dedicam-se ao cultivo do arroz, mostram-se desesperados e sem alternativas perante a ocorrência deste fenómeno, que já há muito tempo os tem afectado.

O sector das pescas está também a ressentir-se dos efeitos da diminuição do caudal do rio e da salinidade da água, estando a registar-se, neste momento, a diminuição do pescado, que lesa os pecadores que dependem daquele recurso para sustentar as suas famílias.

Segundo um dos membros do comité local, Fernando Mavota, com a intensificação das mudanças climáticas vão escasseando as opções de sobrevivência dos habitantes deste bairro, que necessitam também de um fundo para tornar as actividades desta agremiação sustentáveis.

Intervindo na ocasião, a gestora do programa de apoio ao sector do Ambiente, Malene Winblad, afirmou que os problemas apresentados poderão ter resposta com a implementação do plano local de adaptação às mudanças climáticas.

Disse que a extensão da zona costeira de Moçambique, com cerca de 2770 quilómetros, torna o país vulnerável aos eventos extremos climáticos que têm resultado na perda de vidas humanas, prejuízos avultados nos sectores de saúde, agricultura, electricidade, transportes e comunicação, entre outros.