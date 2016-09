USO DE TIC NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL: País chamado a produzir e competir globalmente

DEBATER os desafios dos países africanos na criação de governos electrónicos sustentáveis, assim como os progressos na emissão de documentos de identificação e cibersegurança são parte dos objectivos da VIII edição da conferência sobre a matéria, designada “eID Conference”, que decorre desde ontem em Maputo.

Na abertura do evento, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-profissional, Jorge Nhambiu, afirmou que a política de informática, aprovada em 2000, desafia o país a ser não só consumidor de produtos e serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), mas também criador e competidor global nesta área.

A realizar-se pela primeira vez em África, a conferência junta especialistas e entidades governamentais para discutir a implementação de tecnologias relacionadas com documentos de identificação electrónica.

Na ocasião, Nhambiu desafiou as instituições do sector público e privado, e de ensino, a contribuírem com ideias e acções concretas para a materialização deste desiderato na área de identificação civil no nosso país.

“É nossa expectativa que actores do sector privado, academia, sociedade civil, entre outros, contribuam no desenvolvimento de sistemas de informação e aplicativos informáticos de apoio à gestão e prestação de serviços nas áreas prioritárias de desenvolvimento social e económico como a educação, saúde, agricultura, energia, infra-estruturas, turismo e exploração de recursos naturais”, disse.

O titular da pasta de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional afirmou que o país tem estado também a trabalhar com vista a estabelecer um quadro legal no sector das TIC que responda à dinâmica e aos desafios deste ramo.

Referiu que alguns dos passos importantes dados nesse sentido foram a recém aprovação pela Assembleia da República da nova Lei de Telecomunicações e a apreciação positiva pelo Conselho de Ministros da Proposta de Lei de Transacções Electrónicas.

Avançou que neste momento estão em revisão a Política de Informática e a Estratégia de Governo Electrónico, e em elaboração a Estratégia de Banda Larga e o primeiro Regulamento de Interoperabilidade de Sistemas de Governo Electrónico no país.

Jorge Nhambiu disse acreditar que estes novos instrumentos vão contribuir para a criação de confiança nos investidores desta área e motivação para as instituições que estejam a desenvolver sistemas de Governo electrónico e, em particular, aos ligados aos sistemas de registo e identificação civil.

“Constitui nosso desejo que a maior parte do nosso povo não só tenha acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), mas também que seja dotado de capacidade para usar as referidas tecnologias para participar de forma activa nos processos de governação e que use as TIC para interagir com os servidores públicos no âmbito da administração pública”, afirmou.