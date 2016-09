Destruição do mangal periga existência de outras espécies

A DESTRUIÇÃO do mangal ao longo da costa moçambicana coloca em risco não só a sua existência, assim como a de espécies marinhas e aves que dele dependem para sobreviver.

Nos últimos tempos tem se verificado uma grande diminuição da sua área de distribuição, perda de habitat e capacidade de propagação, apesar de o país possuir uma das florestas de mangais mais extensas de África.

Os motivos apontados para esta tendência são, segundo a bióloga da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) Vilma Machava, a procura de espaço para dar lugar à construção de habitações, produção de carvão e lenha, entre outros fins.

Vilma Machava, que falava a estudantes de cursos de licenciatura em Meteorologia, Engenharia Florestal, Desenvolvimento Rural da UEM, no âmbito da celebração da semana do clima na União Europeia, comemorado há dias, disse que este facto tem contribuído para a redução do pescado e de aves que nele encontram o seu alimento.

Segundo a fonte, a floresta de mangal desempenha um importante papel no combate ao aquecimento global, uma vez que retêm até 50 por cento do carbono emitido, contribuindo deste modo para a redução do efeito de estufa.

“Os mangais são um dos habitats importantes para várias espécies e a sua diminuição pode afectar a biodiversidade terrestre e marinha de uma forma muito mais abrangente”, explicou.

A bióloga refere que estes ecossistemas cumprem uma série de funções como a protecção da linha costeira da erosão, de tempestades e até de tsunamis. São importantes berçários para muitos animais marinhos. Servem também de repositório e de fonte de nutrientes.

Estes produzem mais de 95 por cento do alimento que o Homem captura no mar e no rio, sendo por isso a manutenção da floresta do mangal vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu torno.

Vilma Machava denunciou também como um dos factores que contribui para a sua devastação a existência de mercados clandestinos de venda de produtos do mangal nas províncias de Zambézia e Sofala.

Para colmatar esta situação, a interlocutora defende acções de fiscalização, com vista a estancar os danos ambientais nas zonas costeiras e urbanas, assim como campanhas de consciencialização junto das comunidades para promover a conservação e utilização sustentável dos recursos naturais.