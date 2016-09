PROTECÇÃO DA FAUNA E FLORA País continua referência na rota de produtos de tráfico

MOÇAMBIQUE continua uma referência na caça furtiva e como rota de produtos de tráfico, apesar dos esforços do Governo com vista a estancar a delapidação de recursos naturais no país.

Embora exista uma lei que estabelece penas de 8 a 12 anos de prisão para os crimes de caça recepção, transporte, comercialização e armazenamento de animais em risco de extinção e protegidos, o abate indiscriminado de espécies é ainda uma realidade.

Em consequência, a 17.ª Conferência das Partes (COP17), no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES), que se realiza em Joanesburgo, África do Sul, a partir de sábado, poderá ser determinante para a manutenção do país nesta organização.

De acordo com dados divulgados pelo Fundo Mundial da Natureza (WWF Moçambique), o COP17 conta com cerca de 120 documentos agendados para discussão sobre as medidas adicionais necessárias para acabar com o tráfico ilícito da vida selvagem e para sancionar os países que não cumprem com as suas recomendações.

Actualmente, este organismo concede protecção a mais de 30 mil espécies de animais e plantas comercializadas vivas ou mortas, em forma de marfim, cornos de rinocerontes, pele ou de medicamentos feitos à base destes.

Membro da CITES desde 1981, Moçambique tem envidado esforços para extinguir o comércio de espécies como o rinoceronte, hipopótamo e elefante e para pôr a sua legislação em conformidade com os requisitos daquele organismo internacional.

Entretanto, apesar de todas as medidas tomadas, há ainda um longo caminho por percorrer, uma vez que o país continua a ser destaque na caça furtiva e como rota usada pelos traficantes para transportar produtos resultantes desta acção.

O CASO DO ELEFANTE

Segundo dados avançados pela Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), no primeiro semestre deste ano, 150 pessoas foram detidas, suspeitas de envolvimento na caça furtiva. No mesmo período, 200 elefantes foram abatidos ilegalmente, contra 300 em 2015 e 600 em 2014.

Estima-se que até 2014 o país possuía uma população de 20 mil elefantes, a qual foi reduzida para metade devido à caça furtiva, com maior incidência nas zonas centro e norte. A título de exemplo, a Reserva Nacional do Niassa tinha 12 mil elefantes em 2012. Entretanto, desde então a esta parte só restam 4400. Ou seja, em cerca de quatro anos foram abatidos cerca de oito mil elefantes, no que é considerado como sendo o maior massacre da espécie em Moçambique.

Um relatório resultante de um recenseamento recentemente realizado, a partir de sobrevoo em 18 países do continente africano, contabilizou 352.271 elefantes, ou seja, menos 30 por cento que a população estimada de 2007.

Esta queda aumentou também de ritmo ao longo dos anos e atinge actualmente oito por cento por ano, segundo o estudo, que identificou Moçambique, Angola e Tanzania como zonas particularmente afectadas pela caça furtiva.

A 16.ª Conferência das Partes (COP16), realizada na capital da Tailândia, Bangkok, em 2010, desenhou estratégia sobre a conservação do elefante. Este esforço resultou em dois programas de protecção, nomeadamente o Sistema de Informação em Comércio de Espécies de Elefante e a Monitoria do Abate Ilegal de Elefante. Os planos, todavia, precisam de ser sustentados através de informações provenientes dos países mais afectados, facto que não tem acontecido.

RINOCERONTE EXTINTO

As populações de rinoceronte branco e do rinoceronte preto no país são consideradas extintas, como resultado da pressão da caça, com a excepção de casos pontuais ao longo da fronteira com o Parque Nacional do Kruger, na África do Sul, de onde alguns animais têm atravessado para Moçambique.

O aumento da procura dos seus derivados é apontado como estando a contribuir significativamente para o rápido declínio dos números globais destes animais que são vendidos preferencialmente no mercado asiático.

Apesar de os países-membros da CITES terem aderido à norma que proíbe a importação e exportação comercial de produtos de rinoceronte, o abate e comércio ilegal continuam. Recentemente, mais quatro dezenas de influentes cientistas internacionais declararam na revista “BioScience” que uma resposta rápida e global é imprescindível para travar a extinção de várias espécies faunísticas.

O artigo, que menciona como caso de sucesso as acções de conservação levadas a cabo no Parque Nacional da Gorongosa (PNG), província de Sofala, recomenda a reintrodução de populações de animais cuja importância ecológica e económica é notória.

Nesta revista destinada à publicação de artigos científicos de áreas como ciências agrárias, biológicas e de saúde, os cientistas apontam como algumas das causas por detrás do declínio da população de animais a caça furtiva com recurso a armas de fogo, armadilhas e envenenamento.

Outra razão não menos preocupante é o desmatamento provocado pela expansão de zonas de cultivo, actividade pecuária, abate ilegal de madeira e outras formas de invasão humana que contribuem para a degradação do seu habitat e redução da disponibilidade de recursos, como alimentos e água.

No artigo, o grupo relata casos de chacina de milhares de elefantes africanos com o objectivo de extrair marfim, assim como de casos de rinocerontes à procura de chifres e de tigres para uso de partes do seu corpo na medicina tradicional asiática.

Os subscritores lamentam que, embora muitas das causas que contribuem para elevar o risco de extinção das espécies faunísticas sejam conhecidas, esse entendimento não foi ainda convertido em acções de conservação.