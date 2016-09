Canto do Inovador - Barco metálico que pode estimular pesca em mar aberto

A ESCASSEZ de pescado ao longo da costa de Pemba, capital de Cabo Delgado, em consequência da grande pressão exercida pelos consumidores locais para a satisfação das suas necessidades alimentares diárias, inspirou um torneiro e serralheiro mecânico residente no bairro de Paquite a desenvolver o primeiro barco metálico de pesca em mar aberto.

Trata-se de César Marques, cuja iniciativa poderia, massificada, contribuir para o aumento da produção e produtividade dos pescadores artesanais.

Com base em chapas, ferro e cantoneiras, material que pode ser adquirido no mercado local, a construção da embarcação durou cerca de oito meses, tempo bastante longo pois, segundo o fabricante, com condições materiais e financeiras seria possível em apenas quatro meses.

“Eu levei cerca de 8 meses para produzir a embarcação porque não tinha dinheiro suficiente para, de uma só vez, adquirir o material necessário. Mas, em caso de disponibilidade, acredito que em quatro meses seria possível finalizar”, assegurou Marques.

Com um comprimento de 6,70 metros e 3 de largura, a embarcação, que já foi certificada pela Administração Marítima de Cabo Delgado, está equipada com um motor Nissande dois cilindros (adquirido numa das oficinas da praça). Possui uma autonomia de navegação de quatro a cinco dias, capacidade de capturar duas toneladas de pescado e de transporte de cinco marinheiros.

Baptizado com o nome Costa do Mar, a embarcação já está a operar ao longo da costa de Pemba sem qualquer tipo de falha desde 2013, ano em que recebeu a certificação.

Numa altura em que o Governo provincial está empenhado na busca de soluções alternativas sustentáveis para o sector da pesca artesanal, a massificação do modelo desenvolvido por César Marques, através de um eventual contrato-programa de produção subsidiada do protótipo, não só reduziria a pressão exercida pelos pescadores ao longo da costa como também melhoraria os níveis de produção e produtividade.

Dados oficiais indicam que a província de Cabo Delgado possui 9 mil embarcações de pesca, operadas por mais de 46 mil pescadores, sendo que pouco mais de 250 (o correspondente a 2,7 por cento) estão equipadas com motores que as possibilitam realizar fainas em mar aberto. As restantes desenvolvem as suas actividades à beira-mar.

Em consequência desta situação, a produção diária não vai para além de 50 quilogramas de pescado por barco que se faz ao mar em quase todos os cinco centros de pesca existentes na província, nomeadamente Palma, Mocímboa da Praia, Macomia, Pemba e Quissanga.

Refira-se que o Governo moçambicano e seus parceiros, nomeadamente o Fundo Internacional de Desenvolvimento de Agricultura (FIDA) e União Europeia, estão a implementar em Cabo Delgado o projecto ProPESCA, que preconiza, entre outras acções, a disponibilização de equipamentos e tecnologias para que a pesca seja feita em mar aberto.

A melhoria das infra-estruturas económicas, criação de unidades de demonstração de pesca (barcos, motores e artes de pesca), usadas como escola de aprendizagem dos pescadores, são outros objectivos do projecto, que pode constituir “janela” para encaixar a inovação de César Marques.

Assane Issa