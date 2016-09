CIRURGIA TORÁXICA E CARDIOLOGIA: Crescem doenças esofágicas na zona austral de África

A DOENÇA do fórum esofágico, principalmente a carcinomatosa (relativa também ao pulmão), vai ganhando proporções alarmantes, sobretudo na região austral de África. A informação foi dada quinta-feira pelo vice-ministro da Saúde, Mouzinho Saíde.

Falando na abertura do IV congresso africano de cirurgia cardiovascular e toráxica que junta em Maputo especialistas dos serviços de cardiologia e cirurgia de África, fez menção a outras patologias que tendem a ser mais comuns a saber: a doença cardíaca reumática, as patologias cardíacas congénitas, coronárias e as relacionadas à Sida.

Outras doenças comuns, segundo Mouzinho Saíde, são as do fórum pulmonar relacionadas com a tuberculose e a neoplasias (novos crescimentos anormais do tecido), cujo tratamento e controlo preocupam sobremaneira os profissionais da Saúde.

O congresso que acontece em Maputo visa analisar os progressos, constrangimentos, desafios, lições de melhores práticas, assim como a adopção de abordagens inovadoras, assim como estabelecimento de compromisso para melhorar os indicadores de saúde e acelerar a redução da mortalidade nos grupos alvo.

“É para nós um momento ímpar reflectirmos sobre o nosso desempenho através da evidência científica e, em conjunto, definirmos os melhores caminhos para oferecer melhores cuidados de saúde aos nossos concidadãos, para além da partilha de experiências”, disse.

Por seu turno o presidente da Associação dos Cardiologistas e Cirurgiões Torácicos de África, professor Angate, disse ser altura de o continente africano se reafirmar neste campo deixando apenas de depender de referências de países desenvolvidos do continente americano e europeu.

“É chegado o momento de assumirmos que somos capazes e acelerar o passo para alcançarmos a autonomia em África: esse deve ser o principal desafio. Aliás há colegas que estão a dar o seu máximo na promoção desta iniciativa, rumo à solidificação”, disse professor Angate.

Um dos momentos da sessão de ontem foi dedicado aos desafios da cirurgia ao coração aberto na África Subsaariana, bem como à experiência acumulada pelo Instituto do Coração (ICOR) nos seus 15 anos de existência.

A directora-geral do ICOR disse à Reportagem do “Notícias” que eventos desta natureza são importantes numa altura em que a cirurgia cardíaca se revela cada vez mais cara.

“É pena que não se possa fazer eventos do género com mais frequência, pois seria muito mais produtivo para todos”, disse.

A morbidade e mortalidade nos 30 dias após a cirurgia, relacionado com a anestesia, cirurgia de emergência cardiovascular e toráxica em crianças foram outros temas debatidos.

A cidade de Maputo acolhe pela primeira vez o evento, depois de Acra (Gana), Luanda (Angola) e Nairobi (Quénia).