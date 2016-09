Racionalizar a água para minimizar crise

O PROBLEMA da disponibilização da água nas cidades de Maputo e Matola e vila de Boane já ultrapassou o âmbito da (in)capacidade de captação, tratamento, transporte e distribuição pelos consumidores, sendo urgente adoptar métodos combinados para minimizar o impacto da crise.

Chegou agora a hora de o próprio utilizador fazer uso racional deste recurso indispensável, porque já deu mostras de estar a esgotar nas principais fontes. É necessário economizar a pouca água que existe, enquanto não chega a época chuvosa prevista para Outubro próximo.

Assim, o apelo dos gestores da água circunscreve-se em evitar no máximo as perdas nas torneiras e ao longo da rede, assim como a suspensão de algumas actividades não essenciais no dia-a-dia, como por exemplo a lavagem de carros, rega de jardins, entre outras tidas como não essenciais.

Falam inclusivamente da ameaça do esgotamento das reservas na albufeira da Barragem dos Pequenos Libombos, que limita os níveis de produção da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Desta maneira, fica reduzida a quantidade da água a ser distribuída pelos actuais 253.345 clientes da empresa Águas da Região de Maputo (AdM), entre consumidores domésticos e industriais nas três áreas de cobertura, havendo relatos de zonas que há meses as torneiras estão secas.

Do ano passado a esta parte, a AdM aumentou o número de clientes de 248.005 para 253.345, mas, em contrapartida, a quantidade de água fornecida diariamente baixou de 195.400 metros cúbicos para 188.700, o que fica a dever-se aos problemas de diminuição da produção.

Afonso Mahumana, porta-voz da EdM, diz que o ideal para satisfazer as necessidades das cidades de Maputo e Matola e a vila da Boane seria fornecer 305.000 metros cúbicos por dia, o que não se consegue devido à baixa produção.

Paradoxalmente, o número de clientes que consegue ter água regularmente aumentou de 213.269 para 216.420 com o incremento de acesso nos bairros de Maxaquene e Laulane, na cidade de Maputo, e Machava, na cidade da Matola. Em contrapartida, a quantidade de clientes que fica permanentemente sem água subiu de 29.771 para 36.925.

As perdas também são factores com influência directa no fornecimento, onde o fenómeno atinge novos bairros como Urbanização, Triunfo e Mavalane, na cidade de Maputo, e Tedeco, na vila de Boane, devido à progressiva danificação da rede de distribuição.

Em relação ao roubo de água, Afonso Mahumana considera que já está a ganhar contornos alarmantes, com a entrada de novos bairros como Mafalala e Costa do Sol, concretamente nas zonas de Minguene e Mapulene, na cidade de Maputo, o que requer maior agressividade na educação da população sobre a conservação da infra-estrutura e melhor uso do recurso.

“Estamos a trabalhar com a Water & Sanitation for the Urban Poor (WSUP), estruturas locais dos bairros e outros extractos sociais para conhecerem os detalhes sobre o que representam os custos de produção, captação, adução e o tratamento de água, bem como a necessidade de manter as torneiras fechadas quando não se esteja a consumir. Temos reuniões com as comunidades locais nos círculos dos bairros, administrações distritais e organizações sociais para aproximar os clientes dos serviços da AdM, melhorar a cobrança de facturas correntes e dívidas, bem como recuperar clientes suspensos, garantir novas ligações e converter os clientes ilegais em legais”, disse Mahumana, apelando à colaboração de todos na conservação da água.

Há redução também das quantidades disponibilizadas para a rega nas zonas produtivas de Boane e Mafuiane, o que leva ao estabelecimento de restrições numa altura em que o apelo do Governo é o aproveitamento das zonas baixas e a capitalização dos regadios para a produção de alimentos.

As mudanças climáticas estão também a influenciar para a diminuição da água. Essa é a razão para o alerta no sentido de se admitir outras fontes e elevar o nível de educação da sociedade para a melhor utilização do recurso.

Há expectativas mas é preciso economizar

A ADMINISTRAÇÃO Regional de Água (ARA-Sul) considera que até ao momento a albufeira da Barragem dos Pequenos Libombos possui água para continuar a abastecer as cidades de Maputo e Matola e a vila de Boane, mas é necessário evitar o esbanjamento.

Adianta que as previsões avançadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia apontam para chuvas normais com tendência para acima do normal no primeiro período da época chuvosa, que vai de Outubro a Dezembro e abaixo do normal, no segundo período, de Janeiro a Março, o que deixa antever uma melhoria da situação.

De acordo com Delário Sengo, chefe do Departamento Técnico na ARA-Sul, os dois últimos anos hidrológicos de 2014/2015 e 2015/2016 foram caracterizados por seca e, precisamente, o último, que vai terminar já no dia 30 de Setembro corrente, foi o pior comparado com as anteriores crises já registadas na zona sul em 1983 e 1992.

Disse que desde 2014 que não chove regularmente e o recurso são as reservas da barragem. Mas, em Janeiro deste ano verificou-se uma ausência completa de chuva, o que levou ao estabelecimento de restrições depois de algumas simulações feitas num encontro com os comités de gestão.

“Houve restrições parciais para a irrigação e restrição completa para a produção de energia na barragem porque vimos que a quantidade de água existente não era suficiente para satisfazer todas as necessidades. Para atender as solicitações da rega precisamos de libertar três mil metros cúbicos de água por segundo, mas para a produção de energia são necessários 4 a 4.5 mil metros cúbicos por segundo. Também houve restrições naturais que ainda ocorrem a montante porque com as quantidades disponíveis não conseguimos atingir muitas áreas”, disse Sengo, para quem apesar destas limitações impostas na rega, a albufeira ainda tem água para abastecer os consumidores.

“O objectivo é termos uma estratégia de gestão a longo prazo e estamos a avançar no plano de monitoria porque agora estamos com uma quota muito baixa e se esta situação da falta de chuva se prolongar teremos problemas sérios de abastecimento, pelo que todos devemos fazer uma utilização correcta da água que temos, não esbanjar, pois estamos muito mal”, preveniu a nossa fonte.

Alertou que caso não se tomem atitudes individuais e colectivas sobre a forma correcta da utilização de água nas actividades diárias, corre-se o risco de agravar ainda mais a condição da disponibilização e mesmo que chova não se vão resolver os problemas enquanto o consumidor não mudar de atitude.

Um bilião de pessoas sem água no mundo

ESTUDO divulgado pela TEARFUND, uma organização internacional que trabalha na defesa dos direitos na questão da água, produziu um guia prático com o objectivo de aumentar a capacidade e eficiência das instituições que lidam com o acesso a este recurso para influenciar no caminho a seguir.

Mostra que as necessidades básicas de abastecimento de água de um bilião de pessoas pobres em todo o mundo não são satisfeitas e dois biliões e meio de habitantes do planeta não têm acesso ao saneamento.

Apesar de alguns progressos na solução deste problema, a TEARFUND demonstra que o crescimento populacional foi muitas vezes maior do que o índice de melhorias no abastecimento de água, o que desconforta o consumidor.

Uma tabela da Organização Mundial da Saúde publicada em 1999 mostra que dos 4.986 milhões de habitantes do globo, 1.016 milhões não têm acesso à água segura, o que corresponde a 20 por cento, e 2.428 milhões (48 por cento) não têm acesso ao saneamento.

Da população global, 784 milhões de pessoas estão em África, dos quais 302 milhões não têm acesso à água segura, equivalente a 38 por cento, e 289 milhões não têm acesso ao saneamento, o que corresponde a 37 por cento.

Acções diferenciadas devem ser tomadas para cada situação, onde se aponta soluções práticas e técnicas, colaboração com as autoridades governamentais e não só, mas acredita-se que o envolvimento das comunidades locais é fundamental.

Segundo a organização, a agricultura é uma das principais fontes de geração da crise de água por ser o maior usuário devido à necessidade de aumentar a produção de alimentos para fazer face ao crescimento da população. Mas o uso não adequado dos recursos hídricos pode agudizar a crise.

Entre 1990 e 1995, adianta a publicação, o consumo de água no mundo aumentou 600 por cento mais, o que é duas vezes o índice de crescimento populacional, sendo que as estatísticas para 1999 mostram que as necessidades ainda não foram satisfeitas.

Também o crescimento da população mundial aumenta os conflitos nos lares, indústria e agricultura na sua demanda de água, sendo necessária uma boa administração e determinação governamental forte para resolver o dilema.

Por outro lado, as infra-estruturas inadequadas fazem com que os recursos hídricos não sejam bem geridos porque a concentração de pessoas nas cidades aumenta as necessidades de fornecimento de água, mas as condições de distribuição não conseguem dar resposta.

A TEARFUND demonstra que na região sul de África existem zonas com muita água e até enchentes, mas noutros lugares sofre-se por conta da seca. Nestes lugares as doenças relacionadas com a água que podem ser prevenidas ainda são a principal causa da mortalidade.

Esta região tem a total dependência da chuva e dos rios para o abastecimento de água, o que dá lugar a grandes conflitos porque todos os principais cursos são partilhados por dois ou mais países e já há várias disputas ainda não resolvidas.

Entretanto, prevê-se que 25 países africanos estarão expostos à escassez da água ou ao stress hídrico até 2025 devido ao actual comportamento na utilização da água, combinado às mudanças climáticas que aceleram o seu esgotamento na face da Terra.

Entende-se por escassez, segundo esta organização, quando a disponibilidade da água é de menos de 1000 metros cúbicos por pessoa/ano e há stress hídrico quando a disponibilidade é de 1000 a 1700 metros cúbicos de água por pessoa/ano.

ICS sensibiliza para poupança do recurso

O INSTITUTO de Comunicação Social (ICS) promove desde Julho uma campanha de sensibilização das comunidades sobre o uso racional da água na perspectiva de mudar o seu comportamento nesta altura da crise.

O programa tem a duração de três meses e acontece numa parceria com o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades (INGC) e a Organização Internacional das Migrações (OIT), onde estão a ser emitidos programas educativos nas 52 rádios comunitárias das cidades de Maputo e Matola e nos distritos de Boane, Magude e Moamba. São igualmente promovidos debates com os consumidores sobre medidas a ter em conta para economizar a água.

Teresa Fernandes, chefe do Departamento das Relações Públicas do ICS, disse que para além das rádios comunitárias estão a ser produzidos programas televisivos transmitidos no espaço Canal Zero da TVM e estão a ser usadas unidades móveis que espalham mensagens persuasivas nas comunidades.

“A questão da água é bastante séria e deve ser encarada como um problema que precisa do envolvimento de todos para sua solução. Recebemos uma proposta do INGC e da OIT para liderar este programa de sensibilização e estamos a usar os nossos meios e experiência para alcançar a população-alvo. Para além das transmissões de rádio e televisão, as unidades móveis fazem projecção do filme ‘A Guerra das Águas’ e depois segue-se um debate para reflectir sobre o tema e influenciar uma mudança de comportamento”, disse Teresa Fernandes, acrescentando que são também usados spots publicitários em outdoors nos espaços públicos para persuadir as pessoas.

São espalhados cartazes e autocolantes com mensagens educativas como “Usaste a torneira, certifique-se de que está fechada”, “Feche a torneira enquanto ensaboares a loiça”, “Não gastes a água, feche a torneira enquanto escovas os dentes”, “Cada gota de água que se desperdiça é sede de alguém que aumenta” e “Há sempre alguém que necessita da água que gastas”.

Para que as mensagens sejam melhor entendidas pelas comunidades são traduzidas em línguas faladas localmente e, segundo a fonte, há um estudo interno para continuar com os programas radiofónicos mesmo depois de terminar o projecto.