Medicina física e reabilitativa: Técnicas de cura chinesa em hospitais moçambicanos

UMA massagem, acupunctura, ventosapia e ou digitopuntura são algumas técnicas de medicina tradicional chinesa que, aliadas à convencional, podem fazer diferença nos hospitais do país e contribuir para a redução do tempo de seguimento de doentes que necessitem de reabilitação física.

Para o efeito, e no contexto de uma parceria entre a medicina tradicional chinesa e o Instituto de Medicina Tradicional do Ministério da Saúde (MISAU), médicos nacionais de vários pontos do país, nas áreas de Medicina Física e Reabilitativa, bem como os de Clínica Geral, estão a receber uma formação na capital do país.

O acto é descrito pelos participantes e facilitadores como uma mais-valia no melhoramento das técnicas de tratamento, ao permitir a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos pacientes.

Marlene Tovela, médica, fala de situações de pacientes com neuralgias, artrites e ou problemas crónicos nos hospitais do país e acredita que a medicina tradicional chinesa, que é bastante desenvolvida comparativamente à convencional, pode ser uma fonte viável de tratamento, por ser de rápido efeito e com custos reduzidos.

“A simples dor de cabeça pode ser resolvida com uma massagem, por exemplo. A terapia chinesa não considera um indivíduo doente à primeira vista, mesmo manifestando a doença. Para ella, essa manifestação pode ser vista como um desequilíbrio que pode ser para o positivo assim como para o negativo. Assim, com o estabelecimento do equilíbrio pode se resolver o problema sem comprimidos e ou injecções, recorrendo-se à acupunctura, massagens ou a digitopuntura, que consiste em massagear num ponto fixo”, disse

Acredita que em 15 dias não é possível aprender tudo, mas serão suficientes para implementar a matéria e melhorar-se a saúde das comunidades moçambicanas.

Recurso vai facilitar a Recuperação

Para Firmino Valente, fisioterapeuta do Hospital Central de Nampula, a formação será um ganho tendo em conta a redução do tempo da terapia, comparativamente ao que se leva na medicina convencional, para reabilitar um doente.

“Nós já temos uma parte que inclui a acupunctura e acredito que as técnicas trazidas têm a particularidade de reduzir a dor e aliviar vários sintomas. Geralmente trabalhamos com disfunções tais como paralisia, dores na coluna e outras. Para o efeito, recorremos a métodos convencionais, que reforçados com a chinesa trarão facilidades no tratamento de doentes, dada a particularidade destas de reduzir o tempo de tratamento”, disse.

Sobre os principais problemas que levam os pacientes à Medicina Física e Reabilitativa, Valente fala de dois grandes grupos, a saber: casos neurológico, principalmente os acidentes vascular cerebrais (AVC), relacionadas com a hipertensão arterial.

Paralelamente, segundo a fonte, estão os problemas ortopédicos ligados aos acidentes de viação e outros relacionados com dores resultantes do trabalho, como lombalgias e cervicalgias provocadas por posicionamento inadequado e por muito tempo no local de trabalho. “Temos escritórios sem orientação, o que acaba chegando até nós e temos de os tratar”, exemplifica.

A fonte adianta que os pacientes da fisioterapia são sujeitos ao tratamento por longo tempo, e isso, nalguns casos, acaba criando cansaço e, nalguns casos, o doente abandona a terapia, regressando já numa situação pior que a anterior.

Há reciprocidade nos ganhos

Frederico Carvalho, do Instituto Português de Medicina Tradicional, um dos facilitadores, fala de três grandes ganhos nesta formação: compreensão que permita encaixar melhor como é que a medicina chinesa pode ser útil para Moçambique, a aplicabilidade das técnicas no dia-a-dia e o terceiro aspecto, que é conseguir com que os formandos consigam desenvolver as ideias de como integrar as técnicas da medicina integrativa e melhor servir à população.

Sobre os benefícios desta medicina noutros contextos, a fonte busca como exemplo o prémio Nobel da Medicina de 2015, atribuído à professora Youyou, que com base numa planta medicinal e com uma corrente de pensamento da medicina chinesa desenvolveu a artemisina, medicamento usado para o tratamento da malária.

“Para as dores da coluna (lombalgia) a acupuntura já se provou eficiente em muitos quadrantes do mundo ocidental “, exemplifica.

Carvalho considera os falantes da língua portuguesa como privilegiados, pois a China, no lugar de fazer sair este conhecimento por via de Hong Kong e abarcar, por conseguinte, os anglófonos, optou por Macau, de modo a inserir os países falantes de língua portuguesa na América do Sul, por via do Brasil, para África, através de Moçambique, e Europa através de Portugal.

“Moçambique tem uma riqueza fora do normal em termos de plantas medicinais. Há uma hipótese real de fazer crescer este sector económico porque existem no fundo caminhos comuns e por isso abrir espaço para ganhos recíprocos”, disse.

Para Helena Correia, do Instituto de Medicina Tradicional, a formação é resultado de uma cooperação com a China, ao abrigo de um memorando de entendimento recentemente assinado no Parque na Medicina Chinesa, em Macau.

“Esta é uma das primeiras actividades no contexto desse memorando. Não implica que os fisioterapeutas venham a deixar de trabalhar como vinham trabalhando, mas sim vão aumentar o conhecimento e melhor responder às necessidades dos pacientes nas suas áreas de actividade”.

Os hospitais Central de Maputo e Geral de Mavalane já realizam a técnica de acupunctura e esta será oportunidade de melhorarem ainda mais a sua prestação no campo.