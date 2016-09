CARDIOVASCULAR E TORÁCICA: Apenas 20 países africanos possuem centros de cirurgia

APENAS 20 países africanos, incluindo Moçambique, possuem centros de cirurgia cardiovascular e torácica, o que tem dificultado o avanço no tratamento de doenças relacionadas nos 52 Estados que compõem o continente.

A informação foi avançada ao “Notícias” pelo presidente do Colégio Moçambicano de Cirurgia Cardiovascular e Torácico, Atílio Morais, no contexto da realização do IV congresso africano de cirurgia cardiovascular e torácica que juntou recentemente, na cidade de Maputo, especialistas da área.

Atílio Morais disse que um dos grandes desafios do sector no país é consolidar os centros já existentes e adquirir experiência junto dos países do continente, como a África do Sul e o Egipto, que se encontram num estágio avançado no tratamento de doenças cardíacas.

Disse também ser importante transformar o conhecimento obtido em soluções práticas que garantam o bem-estar dos moçambicanos.

A fonte disse que, apesar de dificuldades de vária ordem com que se depara o sector, o país tem dado passos significativos no tratamento de doenças, através do Instituto do Coração (ICOR) e dos Serviços de Cirurgia Cardiovascular e Torácica no Hospital Central de Maputo (HCM).

Outro ganho adquirido para consolidar os avanços neste sector é, segundo Morais, a aplicação das técnicas de cirurgia cardiovascular nos serviços de ortopedia, o que contribuiu para reduzir o número de amputações de vítima de acidentes de viação no HCM em 30 por cento.

O IV congresso africano de cirurgia cardiovascular e torácica juntou na capital do país 12 especialistas da área provenientes da África do Sul, da Costa do Marfim, dos Camarões e da Tanzânia para analisarem os progressos, desafios, assim como soluções inovadoras para melhorar os indicadores de saúde e acelerar a redução da mortalidade por doenças relacionadas no continente.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo, estimando-se em cerca de 17 milhões o número de pessoas que perde a vida anualmente devido a essas enfermidades.

A OMS avança, no entanto, que a maioria dessas doenças pode ser prevenida quando adoptadas estratégias contra os factores de risco comportamentais, tais como o uso do tabaco, dieta não saudável, obesidade, sedentarismo e consumo excessivo do álcool.