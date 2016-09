Urge reflectir sobre papel positivo da Internet

SUBORDINADO ao tema “Promovendo o Acesso à Informação”, a capital do país acolheu, quarta-feira, a segunda edição do “Maputo Internet Fórum”, evento que serviu de oportunidade para uma reflexão sobre o acesso, o bom uso e o papel que a Internet, em particular, e as redes sociais, em geral, têm para o desenvolvimento do país.

O fórum tem lugar numa altura em que se assiste, a vários níveis, situações pouco abonatórias decorrentes do mau uso das redes sociais que afectam a integridade individual e/ou mesmo o bom nome das instituições.

Na ocasião, a embaixadora da Suécia, Irina Schoulgin Nyoni, falou da importância do acesso à informação e à Internet, particularmente, tendo realçado que o direito à informação é um direito humano fundamental e é também um instrumento essencial para a efectivação de outros direitos.

“Um indivíduo só exerce a sua cidadania e participa de facto de uma colectividade se tiver acesso a informações completas, verídicas e de qualidade que lhe permitam reflectir sobre o que acontece na sociedade e, desse modo, fazer críticas e propostas, julgar e escolher com base em factos e não especulações ou rumores”, disse.

Irina Nyoni repisou que sem a circulação de informação sobre actos do Estado a democracia participativa fragiliza-se, porque a ausência ou insuficiência de informação ou mesmo dificuldades em acessá-lá inviabiliza que o cidadão se apodere do conhecimento necessário para exercer soberanamente e com eficácia o direito de participar na construção de decisões estatais.

Moçambique e Suécia têm uma parceria no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), numa altura em que este país europeu celebra 250 anos da aprovação da Lei de Liberdade de Imprensa e Acesso à Informação.

Segundo a embaixadora, há uma grande diferença entre as realidades dos dois países, mas acredita na possibilidade de troca de experiência, aliás, o que já se traduziu na participação de quadros nacionais em fóruns do género na cidade sueca do Estocolmo.

Por seu turno, a vice-ministra da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, Leda Hugo, fez menção ao facto de a actual geração estar profundamente marcada pela revolução das TIC’s e à Sociedade Global de Informação, que tem na Internet o expoente mais alto.

Por esta via, a informação e o conhecimento circulam com uma rapidez, sem precedentes, afectando todos os aspectos da vida e da actividade económica, política e sociocultural.

Os participantes ao segundo fórum da Internet debateram vários temas e levantaram questões relacionadas com a cobertura territorial dos serviços da Internet, legislação (tendo em conta o grupo alvo que é de utentes reais e virtuais), vantagens, riscos do seu uso, entre outras.