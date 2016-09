MOÇAMBIQUE NA COP17: Reafirmado compromisso de defender a fauna e flora

MOÇAMBIQUE integrava a lista negra da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) devido à grande pressão que existia sobre a caça furtiva, direccionada sobretudo ao marfim e cornos de rinoceronte.

Igualmente, o país era um autêntico corredor de produtos derivados da caça ilegal. Dados estatísticos oficiais indicam que, nos últimos cinco anos, Moçambique tenha perdido cerca de dez mil dos 20 mil elefantes que possuía, como resultado da caça furtiva. Por exemplo, segundo informação oficial, estima-se que a Reserva Nacional do Niassa tenha ficado com 4400 elefantes dos 12 mil que possuía até 2012. O nosso país era, ainda, um autêntico corredor de outras espécies selvagens, particularmente os cornos de rinoceronte, grande parte dos quais abatidos no Parque Nacional do Kruger, na vizinha África do Sul, com os sindicatos do crime organizado a actuarem no Parque Nacional do Limpopo, em Gaza.

Por conseguinte, vários grupos de opinião de dentro e fora do país indignados com o que estava a acontecer a olhos vistos iniciaram acções com vista ao banimento de Moçambique da Convenção, incluindo a preparação de expedientes que deviam ser tramitados para o Secretariado da CITES, a fim de tomar medidas contra o país.

Ser banido significa não fazer o comércio de espécies de fauna e flora selvagens, ou seja, não exportar madeiras e troféus provenientes desta actividade.

Durante a COP16, que decorreu em 2013, na cidade capital tailandesa de Bangkok, o Secretariado da CITES emitiu recomendações ao país, ao mesmo tempo que orientou a tomada de medidas visando fazer face à crescente onda da caça furtiva, que colocava em risco espécies de grande valor e de suma importância no ecossistema natural.

Se não se invertesse o quadro, aliado à pressão feita por diversas organizações ambientais moçambicanas, o país devia, segundo seu entendimento, ser sancionado, algo que teria lugar no decurso da COP17, que decorre desde o dia 24 de Setembro até 5 de Outubro, na cidade sul-africana de Joanesburgo.

Do conjunto de recomendações deixadas pelo Secretariado da Convenção, o Governo moçambicano devia trabalhar em dois aspectos fundamentais, designadamente aprimorar a legislação nacional que permitisse a implementação da CITES e reforçar as medidas de combate à caça furtiva.

“Estávamos num ponto crítico, sim, porque as nossas penas não estavam muito bem claras e eram muito brandas, até porque não se previam penas de prisão. Quando se tratava de ofensas relacionadas ao ambiente, não previam prisão, mas agora as penas vão até a 16 anos de privação da liberdade, segundo a revisão pontual do Código Penal. Havia também questões muito básicas como falhas no controlo das fronteiras e também o próprio relacionamento com o Secretariado da CITES, como cartas e relatórios mal elaborados.

Se não tivesse feito um trabalho interno forte e sério, nesta COP era para sermos banidos do comércio de espécies de fauna e flora. A COP16 tomou algumas resoluções, uma das quais tinha que ver com a legislação nacional. Portanto, tínhamos de ter internamente uma legislação que permitisse a implementação efectiva da Convenção sobre o Comércio Internacional de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. A outra resolução tinha a ver com a gestão do elefante”, anota Francisco Pariela, Autoridade Administrativa da CITES em Moçambique.

A legislação ainda não estava devidamente arrumada, pois os crimes ambientais não eram punidos; previa somente a aplicação de multas brandas. Por causa disso, alguns problemas foram-se agravando.

Por isso se explica que tenha havido, na conferência de 2016, decisões do Secretariado da Convenção para cumprimento imediato. A primeira tinha que ver com o problema da legislação e a segunda resolver problemas relacionados com a caça furtiva e tudo à sua volta.

“A decisão era de alinhar todas as questões de ordem legislativa que apoiam a implementação da CITES e, depois, as questões ligadas ao combate à caça furtiva, principalmente ligadas ao elefante”.

E por força desta decisão, Moçambique viu-se na contingência de ter de preparar um documento para apresentar na COP17, em que mostrava os progressos alcançados, resultantes das recomendações emanadas em 2013, na última conferência.

“Em 2015, nós desenhámos o Plano Nacional de Acção para Gestão do Rinoceronte e Marfim (NIRAP). E em Junho último voltou a ser actualizado e foi entregue ao Secretariado da Convenção, em Genebra, na Suíça. Os principais pilares deste documento giram à volta da legislação e do combate à caça furtiva. Então, o nosso plano tinha duas questões fundamentais, entre várias, nomeadamente a legislação e o controlo e combate à caça furtiva.

Fomos recomendados para fazer o NIRAP, justamente porque tínhamos muitos problemas relacionados com a caça furtiva, circulação ilícita de marfim e de cornos de rinoceronte, mortes de pessoas por causa do seu envolvimento na caça furtiva. Havia também um mau relacionamento com países como a África do Sul por causa destes fenómenos”, afirma.

DA “LISTA NEGRA” PARA A CATEGORIA I

FRANCISCO Pariela explica que foram a Joanesburgo para trabalhar no sentido de tirar Moçambique do ponto crítico onde se encontrava para uma posição a partir da qual é possível voltar a ser respeitado e citado positivamente pelos compromissos assumidos.

“Estrategicamente, viemos para tirar Moçambique do ponto crítico onde estava. Nas COPs anteriores, o nosso país era citado como sendo um dos que não cumprem as recomendações emanadas. A outra questão tinha a ver com o elefante e o seu abate indiscriminado. Mas, felizmente, conseguimos preparar o NIRAP”, disse.

Em virtude dos compromissos assumidos e das acções desenvolvidas, que permitiram reduzir drasticamente os índices de caça furtiva e melhorar os mecanismos de funcionamento da CITES, o Secretariado decidiu que Moçambique poderá passar a figurar na Categoria I, que é o nível de classificação máximo, isto considerando o conjunto dos esforços de conservação que vêm desencadeados.

As categorias partem de I, que é o nível máximo, a IV, que é o nível mínimo.

Um país é classificado de preocupação quando há muita caça furtiva ou há trânsito de produtos desta actividade ou, então, há muito consumo. Para o caso de Moçambique, tinha a caça furtiva elevada, o trânsito de cornos de rinoceronte, mas “reduziu o trânsito de cornos de rinoceronte, e a caça furtiva, com os números que demonstrei, também tem estado a reduzir. Isto é bom. Mas ainda é necessário haver alguma fiscalização porque temos de ir até zero. Ficamos satisfeitos que tenhamos de passar para esse nível de observação, e há o compromisso de que vamos continuar a fazer um esforço duas vezes mais do que temos estado a fazer”, defende Pariela.

No nível I, os países têm de ser somente observados. Nós estivemos nos países de segunda preocupação, preparamos documentos e quase que cumprimos tudo. Nesta COP17 vamos subir e passar a ser um país apenas para observar.

Estar no nível I significa que, em termos de legislação, o país cumpre todos os requisitos para a implementação da CITES, como fazer exportação adequadamente, ter as fronteiras devidamente controladas e as penalizações asseguradas, caso seja necessário.

“Está certo que ainda temos algumas dificuldades, mas também é preciso dizer que estamos no bom caminho, porque estávamos no nível III, mas em Janeiro subimos para o nível II e agora, com todos os passos que demos, significa que iremos passar para o nível I, porque a Convenção está atenta ao nosso desempenho”, acrescenta.

Do ponto de vista técnico, o processo já foi tratado, porém Moçambique precisa dar o último passo para que possa figurar nesta categoria, que é publicar em Boletim da República o regulamento que já foi aprovado pelo Conselho de Ministros.

Ao nível da legislação, também se fez a revisão pontual da Lei de Conservação, que deve ser aprovada pela Assembleia da República e promulgada pelo Presidente da República.

“Basta que façamos estas duas coisas que estaremos no bom caminho para sermos aprovados para a Categoria I. Tecnicamente, as coisas estão devidamente encaminhadas”, sublinhou.

SOBRE A CITES

ASSINADA a 3 de Março de 1973 em Whashington, nos Estados Unidos da América, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) conta actualmente com 181 países-membros e constitui uma das mais poderosas ferramentas a nível mundial para a conservação da biodiversidade, através da regulação do comércio internacional da fauna e flora selvagem ameaçadas. Milhares de espécies são comercializados internacionalmente e utilizados diariamente pelas pessoas para a alimentação, habitação, cuidados de saúde, ecoturismo, cosméticos e moda.

A CITES regula o comércio internacional de mais de 35 mil espécies de plantas e animais, incluindo seus produtos e derivados, assegurando a sua sobrevivência na natureza, com benefícios para o modo de vida das comunidades locais e do ambiente a nível global.

Moçambique aderiu e ratificou o documento há cerca de 35 anos, através da Resolução n.º 20/81, de 30 de Dezembro, por reconhecer os riscos que o comércio internacional não regulado de espécies de flora e fauna ameaçadas poderia constituir para a sua sobrevivência. Por outro lado, a adesão deveu-se ao reconhecimento da importância ecológica, económica e social que estas espécies representam para o país e, em particular, para as comunidades locais, e da necessidade da cooperação internacional para a sua sobrevivência.

A CITES funciona com o que se designa de Apêndices I, II e III, tendo cada um a sua lista de espécies.

No Anexo I, o comércio é proibido, ou seja, nenhum país deve emitir licenças para autorizar as exportações de troféus ou outros derivados.

Já no Anexo II, o comércio é permitido, mas carece de controlo e saber-se quantas espécies estão a ser vendidas e quantas existem, e trabalhar no seu repovoamento.

Há um Anexo III que pode acontecer por via de acordos entre países. Está-se a falar, por exemplo, de um país como Madagáscar, onde existem espécies como as adalbérgias, que são pau-preto e pau-rosa. Pode haver um acordo entre países para a sua colocação no Anexo III. E o Secretariado da Convenção da CITES faz a anotação e os dois países, dentro dos acordos bilaterais estabelecidos, fazem licenças entre si.

Em função da dinâmica da vida, uma espécie pode ser retirada de um anexo para o outro ou ainda ser incorporada caso não esteja lá patente.

E COP17 vão-se discutir as questões relacionadas com as madeiras valiosas como o pau-preto e o pau-rosa, que não fazem parte de nenhum anexo, havendo, porém, uma discussão para que façam parte do Anexo II. E depois temos tubarão e raias, sendo que algumas espécies estão no Anexo II e outras não. A discussão é a de que todas devem constar do Anexo II.

A delegação moçambicana a este fórum é composta por quadros do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER); Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC); Administração Nacional de Pescas; Polícia de Protecção dos Recursos Naturais e Meio Ambiente; Procuradoria-Geral da República; Tribunal Supremo; Universidade Eduardo Mondlane; e instituições da sociedade civil ligadas à protecção e conservação de espécies de fauna e flora em Moçambique.

