Feira de engenharia exibe tecnologias inovadoras

SOLUÇÕES tecnológicas nas áreas de engenharia ambiental, electrónica, informática, entre outras, são algumas das principais atracções da VI edição da Feira Moçambicana de Engenharia (FEMOENG), que decorreu em Maputo.

O evento que se realizou nas instalações da Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane, contou este ano com a presença de 35 expositores que exibiram cerca de 80 projectos que visam estimular nos estudantes o gosto pela investigação e inovação.

A feira foi inaugurada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que na ocasião destacou a importância da criação de círculos de interesse para o desenvolvimento da ciência.

Na ocasião, o Reitor da UEM, Orlando Quilambo, afirmou que a presença do Presidente da República na abertura do evento era uma demonstração da importância que ele dedica às áreas de ciência e tecnologia.

Segundo Quilambo, a iniciativa é igualmente uma oportunidade para os jovens exibirem e descobrirem as potencialidades dos expositores, algumas das quais, ainda na sua fase piloto, assim como ocasião para promover uma relação sadia entre as instituições de ensino superior públicas e privadas.

Referiu que dos mais de 30 mil estudantes que em 2015 frequentavam os diferentes cursos na UEM, apenas 14 por cento frequentavam os de ciências naturais exactas e 15 por cento nos cursos de tecnologia e artes. Destes, apenas 24 e 13 por cento, respectivamente, eram do sexo feminino.

O projecto FEMOENG tem como objectivos: gerar oportunidades de intercâmbio científico-tecnológico entre académicos e profissionais de engenharia; criar uma maior aproximação entre os sectores académicos e empresarial/industrial e promover a engenharia, estimulando o gosto pela investigação e pesquisa, de modo a influenciar positivamente o desenvolvimento da sociedade moçambicana.

Com a iniciativa pretendia-se realizar uma série de demonstrações práticas de projectos de pesquisa desenvolvidos ao longo do ano pelos estudantes de Engenharia de várias universidades nacionais e criar um espaço para que as empresas participantes, organizadas em “stands” apropriados, pudessem apresentar os seus produtos/serviços.

O evento foi promovido pelo Núcleo de Estudantes da Faculdade de Engenharia, através da Comissão Estudantil de Empreendedorismo e Investigação (CEEI).