Segundo estudo ambiental em Nacala: Central flutuante não é poluente

A BARCAÇA que produz energia eléctrica na baía de Nacala-Porto e que a fornece à região norte do país não é poluente ao meio no qual está instalada, segundo um estudo ambiental apresentado há dias.

A central flutuante de energia eléctrica funciona desde Março do presente ano na província de Nampula, e o estudo demonstrou, na avaliação dos potenciais impactos ambientais, que a infra-estrutura apresenta identificação e avaliação dos choques do projecto e suas respectivas significâncias negativas e positivas que foram identificadas e avaliadas no referido estudo ambiental.

Pedro Ngualume, da Direcção de Desenvolvimento de Novos Negócios da empresa Electricidade de Moçambique, disse que a sua instituição anotou no estudo que a significância de todos os impactos negativos identificados, após a aplicação das medidas de mitigação recomendadas, é baixa ou negligenciável.

Por exemplo, eventos não rotineiros associados às operações da central flutuante, tais como fugas, derrames, incêndios e explosões com outros navios são pouco prováveis. Contudo, este tipo de incidentes, caso ocorram, pode resultar em impactos negativos ecológicos e socioeconómicos, associados à contaminação por hidrocarbonetos libertados.

Entretanto, o operador do projecto possui uma série de planos e procedimentos de acordo com a legislação internacional aplicável, que estão a ser implementados. Estes incluem planos de saúde, segurança e ambiente, assim como de emergência, procedimentos para equipamentos de protecção pessoal, acções de comunicação de perigos, bem assim de gestão de derrames de hidrocarbonetos e resíduos, entre outros.

De uma forma geral, o estudo de impacto ambiental indica que os aspectos positivos principalmente associados ao melhoramento das condições de vida da população e ao crescimento económico se sobrepõem aos negativos e tornam o projecto viável em termos ambientais e socioeconómicos.

Aliás, com a entrada em funcionamento da central flutuante, com capacidade nominal de 100 kw, depois de serem cumpridos todos os requisitos que a legislação impõe, a região norte já consome energia de qualidade.