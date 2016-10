Ciência e Tecnologia: Consolidar a legislação e adequá-la à realidade

A REVISÃO da Política de Ciência e Tecnologia e a elaboração de estratégias para a sua implementação são alguns dos desafios a ultrapassar para que este sector tenha um contributo considerável no desenvolvimento do país.

A comunicação foi feita ontem, em Maputo, pelo inspector-geral do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico- Profissional, Jamisse Taimo, que falava no lançamento do curso de Doutoramento em Estudos Estratégicos Internacionais do Instituto Superior de Ralações Internacionais (ISRI).

Ministrando uma palestra subordinada ao tema “Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento: Políticas Públicas. Desafios e Perspectivas”, Jamisse Taimo afirmou que, passados 13 anos depois da sua aprovação, a Política de Ciência e Tecnologia encontra-se desajustada aos actuais desafios de desenvolvimento do país.

O orador disse ser também necessário rever o regulamento de licenciamento da actividade de investigação científica e registo das instituições de investigação, para melhorar seu enquadramento normativo.

Segundo o palestrante, para que a ciência e tecnologia contribuam para o desenvolvimento, é necessário que o país tenha pessoal formado em cursos de engenharia e cursos tecnológicos, mas o cenário das instituições de ensino superior nacionais mostra um défice de estudantes nessas áreas.

Jamisse Taimo recomendou também a melhoraria da capacidade de realização da pesquisa científica, através da formação e capacitação dos investigadores, estabelecimento de estratégias de mobilização de recursos e gestão de receitas, para garantir a sustentabilidade do financiamento de projectos de investigação.

Para Taimo, não menos importante é também a necessidade de se aumentar a publicação de artigos científicos, com a criação de revistas da área, para estimular a pesquisa e produção de conhecimento.