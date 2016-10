Papel do anestesista é crucial para o sucesso da cirurgia

POR detrás de uma cirurgia bem-sucedida está um bom anestesista, cuja falha de procedimentos pode representar risco de morte do paciente durante uma intervenção cirúrgica. É pensando nos profissionais desta classe que o sector da Saúde promove em Maputo a formação de anestesistas.

Segundo Emília Jeque, chefe do Programa Nacional de Anestesia e Reanimação, norteou a realização da formação a necessidade de contribuir para a redução da mortalidade materna, um dos grandes desafios da Saúde no âmbito do cumprimento dos Objectivos do Milénio.

Em Moçambique, as mulheres grávidas e/ou em serviço de parto têm perdido a vida durante a cirurgia por complicações que derivam de um fraco acompanhamento nas consultas pré-natais, imperfeições que acabam por desaguar nas mãos de um anestesista.

“Se nós tivermos segurança em anestesia obstétrica, vamos contribuir para a redução da mortalidade materna em ambiente cirúrgico, derivada de causa anestésica”, disse Emília Jeque.

A formação de anestesistas é uma prática na Saúde e, desta vez, centrou-se na área da obstetrícia. O curso é facilitado por uma organização não governamental inglesa designada Mercy Ships. A ideia é formar formadores, entre médicos anestesistas, técnicos superiores e médios, incluindo estudantes do curso superior de Anestesia.

Neste evento participam 40 funcionários da área de anestesia idos de diversas unidades sanitárias de Maputo, Nampula e Inhambane. Durante três dias vão aprender técnicas mais actualizadas de anestesia segura e terão mais um dia dedicado à formação de 10 formadores que, por sua vez, farão réplicas noutros pontos do país.

Sobre o que significa uma anestesia segura, Emília Jeque explicou que há muita coisa em jogo que para os olhos de muitos passa despercebida, mas que é determinante para que uma cirurgia decorra com sucesso.

Keith Thomson, facilitador da Mercy Ships da Inglaterra, faz uma avaliação positiva da prestação de Moçambique na Saúde materna, apesar de muitos desafios ainda pela frente. Elogia a forma como a maternidade é assegurada no sector público, onde se privilegia a saúde da mulher em primeiro lugar, contrariamente ao que acontece noutros países africanos onde a prioridade é o pagamento de consumíveis pelos pacientes e/ou familiares.

A fonte referiu que a missão que dirige não veio a Moçambique para ensinar o que os profissionais desta área devem fazer, mas sim transmitir os conhecimentos que tem e que podem ser vantajosos para Moçambique.

Enfatizou que, mais do que uma formação, o encontro é uma oportunidade para troca de experiências, na qual cada parte tem algo a aprender da outra.