MUNICÍPIO DA MATOLA: Comités locais melhoram gestão de resíduos sólidos

A CRIAÇÃO de comités de desenvolvimento local em alguns bairros do município da Matola tem contribuído para o surgimento de uma consciência ambiental que resultou na melhoria da gestão de resíduos sólidos.

Na Matola, onde estão contemplados cinco bairros, nomeadamente Machava-Sede, T3, Zona Verde e Matola “A” e “B”, os residentes afirmam que o serviço de recolha de lixo melhorou nos últimos tempos, graças ao envolvimento da comunidade no processo.

Antes da criação de comités, a remoção de resíduos sólidos era pouco notável e os moradores optavam por enterrar o lixo nos seus quintais ou queimá-lo ao ar livre, o que resultava num deficiente saneamento do meio.

O presidente do comité de desenvolvimento local da Zona Verde, Castigo Muianga, conta que o cenário começou a melhorar no ano passado quando a organização não-governamental moçambicana, Livaningo, decidiu reunir a comunidade do bairro com a vereação distrital.

A fonte refere que foram feitas auscultações ao nível do bairro para perceber que problemas mais apoquentavam os residentes, tendo sido destacado o deficiente sistema de recolha de lixo como um dos principais desafios.

Seguiu-se um encontro entre a empresa Ahibaseni Matola Gama, responsável pela recolha de resíduos sólidos na Zona Verde, e a comunidade local, no qual foi definido um novo modelo de gestão que inclui monitoria dos meios circulantes e da deposição de lixo no lugar certo.

“Actualmente, os residentes é que monitoram os carros de recolha de resíduos sólidos e sabem para quem ligar quando o serviço é mal prestado”, conta Castigo Muianga

Hilário Mbanze, um dos moradores, afirma que a recolha eficiente de lixo que se regista nos últimos meses veio eliminar a prática da destruição que não era ideal ao permitir a ocupação dos quintais com covas de detrito. Relatou que, em tempos, era recorrente ver montes de lixo na rua, o que passou para a história com a recolha feita pelo menos três vezes por semana.

Outra residente, Beatriz Chiocole, disse ao “Notícias” que a criação do comité de desenvolvimento local contribuiu também, em grande medida, para a melhoria da relação entre a comunidade e o município, embora ainda haja indivíduos de má fé que continuam a depositar o detrito em lugares impróprios.

Consciencialização

é ainda um desafio

Segundo o presidente do comité de desenvolvimento local do bairro Zona Verde, um dos grandes desafios da agremiação que dirige é a educação ambiental no seio da comunidade para promover mudança do comportamento de alguns indivíduos que continuam a depositar o lixo na Av. 4 de Outubro.

Afirmou que estão neste momento em estudo os mecanismos de penalização aos que não cumprem com normas de gestão de resíduos sólidos estabelecidas, em coordenação com o município.

Alertou que a fraca consciencialização pode se tornar num problema por conta da falta de informação sobre a forma correcta de manusear o lixo e prevenir danos ambientais.

Muianga destacou as actividades da Livaningo na promoção da consciencialização dos munícipes residentes nos bairros de Maputo e Matola sobre a necessidade de manter os espaços públicos limpos, mas também no apoio às autoridades locais e municipais na resolução de problemas comunitários.

Para o oficial de governação urbana desta associação, Alves Talala, afirmou que é gratificante ver o trabalho da sua agremiação a contribuir para uma assinalável melhoria na recolha de detrito.

“Como associação pensamos que este esforço não deve terminar por aqui. Esperamos que não seja uma questão momentânea com vista a permitir que os munícipes continuem a desfrutar de um ambiente são”, disse.

A criação de comités de desenvolvimento local nos municípios de Maputo e Matola está enquadrada nas actividades de promoção de boa governação urbana levada a cabo por esta organização de advocacia social e ambiental. Na cidade de Maputo, as actuais acções estão viradas para os bairros de Hulene “B”, Polana-Caniço “A” e “B”, Maxaquene “A” e “D”, Magoanine “C” e Albazine.