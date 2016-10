Marfim moçambicano apreendido no Vietname

As autoridades do Vietname apreenderam na cidade portuária de Ho Chi Minh cerca de meia tonelada de marfim escondida num carregamento de madeira proveniente de Moçambique, segundo informações avançadas sexta-feira por fontes oficiais.

Apesar de o comércio de marfim estar banido naquele país asiático, este continua a ter um grande valor no mercado local onde é apreciado para a produção de artigos decorativos e fins medicinais.

O produto contrabandeado, escondido em dois contentores de madeira, foi apreendido na cidade que tem a fama de ser corredor de pontas de marfim traficadas de África que são destinadas para várias partes da Ásia.

Segundo o agente alfandegário, Vo Thanh Hung, as autoridades iniciaram um processo de testagem dos 500 quilogramas com vista a recolher mais detalhes do material confiscado.

A recente apreensão segue-se a uma outra descoberta feita recentemente no aeroporto de Hanoi, onde os agentes de serviço encontraram de 300 quilogramas de marfim traficado da Nigéria disfarçado.

O Vietname ilegalizou o comércio de marfim em 1922, mas os estabelecimentos comerciais continuam a vender produtos de marfim produzidos mesmo antes do banimento e a forma como é aplicada a lei propicia a persistência do comércio ilegal.

Uma pesquisa no ano transacto, pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) constatou que existem 16 mil artigos feitos de marfim nas lojas de Hanoi, capital do Vietname.

No entanto, o grupo de conservação “Save Vietnam’s Wildlife” disse sexta-feira ter recuperado 51 pangolins na rota do contrabando, sob custódia da polícia na província Thai Binh no porte do país. Três dos animais estavam mortos.

Os animais isolados, chamados mamíferos secretos, constituem a espécie mais traficada no Vietname e noutras partes do sudeste asiático onde a sua carne e as escamas são usadas na medicina tradicional.

O Vietname acolhe, entre os dias 17 e 18 de Novembro, a conferência internacional sobre o comércio ilegal da fauna bravia, que contará com a presença do Príncipe William do Reino Unido que, bastas vezes, denunciou o contrabando da fauna bravia. (AIM)