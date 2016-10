Horticultura no país: Dinamizar a produção para satisfazer a procura

EM certas épocas do ano, as hortícolas consumidas em diferentes centros urbanos de Moçambique são provenientes de países vizinhos, com destaque para a África do Sul. O facto é resultado da fraca capacidade de resposta nos produtores nacionais desta que é tida como a fonte alimentar mais procurada em quase todas as famílias.

Ademais, os produtores vêem-se na obrigação de viajar para a África do Sul em busca de mudas de qualidade, porque internamente não encontram solução para melhorar a produção e, consequentemente, satisfazer o mercado.

Pensando na mudança do cenário que se regista no campo de cultivo de hortícolas, parceiros do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), através do projecto VINESA, estão reunidos em Maputo para traçar estratégias visando melhorar a prestação dos produtores.

O projecto que integra, para além de Moçambique, países como Tanzânia, Malawi e Etiópia é uma espécie de ponte entre a investigação e a produção, financiado pela ACIAR, uma organização austríaca que conta com o apoio do Governo inglês.

Sobre o posicionamento do IIAM no campo da horticultura, Hipólito Malia, coordenador do VINESA em Moçambique, disse haver um grande esforço nos últimos tempos de modo a impulsionar-se a horticultura, dadas mudanças sociais, o rápido crescimento demográfico, numa altura em que os vegetais fazem parte das seis culturas promovidas pela agricultura.

“Está-se a apostar muito na agricultura e as hortícolas fazem parte das seis culturas eleitas, mas a produção não tem sido das melhores. Entretanto, existem bons resultados das pesquisas feitas no contexto das novas tecnologias e a aposta é levá-las aos produtores de forma a se reverter o cenário da escassez privilegiando a qualidade.

O projecto VINESA, que termina em 2017, tem como propósito prover 500 jovens homens e mulheres agricultores dos quatro países-membros com treino extensivo de modo a aumentarem a sua renda, através da produção de hortícolas de qualidade e conquistar acessos aos mercados de alto valor.

O projecto vai igualmente trabalhar para melhorar a diversidade da dieta e nutrição dos membros das famílias envolvidas.

Segundo fonte do IIAM, o projecto vem sendo implementado desde 2013 e, por isso, o encontro de Maputo visa rever as realizações do mesmo (resultados e impactos), desenvolver uma estratégia de saída interna, entre outros objectivos.

Um dos pontos mais altos do encontro é a visita hoje ao Centro de Boas Práticas da Moamba, onde são desenvolvidas iniciativas únicas de pesquisa e treinamento, dando-se espaço para demonstração de experiências de culturas, técnicas de pós-colheita e novas tecnologias que salvaguardem recursos.

LEVAR A EXCELÊNCIA DA PESQUISA PARA O CAMPO

Entretanto, a directora-geral do IIAM, Olga Fafetine, referiu que a horticultura constitui cada vez mais a base da segurança alimentar e nutricional e do aumento de renda das comunidades, razão pela qual se justifica uma atenção especial na área.

“Reconhecendo a necessidade de reforçar o conhecimento em horticultura e por estar a desenvolver, nos últimos tempos, muita pesquisa nesta área, o IIAM acolheu o projecto VINESA que visa, fundamentalmente, levar a excelência da pesquisa para o campo”, justifica.

Sobre a forma como se levam as tecnologias ao produtor, Hipólito Malia falou da articulação com os centros de boas práticas agrícolas, onde os jovens horticultores, intitulados horticultores do futuro, aprendem a criar uma visão de negócios agrícolas.

Sobre os resultados das pesquisas que são feitas internamente e o seu impacto nos campos de cultivo, Malia fez menção às tecnologias de melhoramento dos solos, como por exemplo a compostagem, o uso de cobertura morta e a produção de mudas de qualidade.

Referiu ainda que até ao momento, em muitos campos agrícolas, a produção de mudas é feita no chão, por isso que os agricultores recorrem à África do Sul em busca de qualidade, quando internamente já existem recursos.

“É preciso incentivar o recurso aos métodos de irrigação que utilizam de forma mais eficiente a água, adequando-os a cada tipo de cultura. Falo de método de “gota-a-gota” para culturas sensíveis como a de tomate e outras formas, como a de repolho e alface”, finalizou.