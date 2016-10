Cirurgia DE catarata A laser: Tecnologia que devolve alento em muitas famílias

EM apenas oito a 10 minutos, graças a tecnologias mais avançadas no campo de cirurgia a catarata, é possível restaurar a visão de um paciente que tenha experimentado momentos de trevas com a deterioração da sua visão.

O Hospital de Olho Dr. Agarwal lançou formalmente ontem, em Maputo, uma campanha de cirurgia a cataratas com recurso a tecnologias mais avançadas que permitirão, num espaço de uma semana, operar gratuitamente 50 pacientes.

O acto acontece no âmbito da responsabilidade social do Hospital de Olho, que se associa à Fundação ADATIA, que irá operar 20 pacientes, na esteira do Dia Mundial da Visão que ontem se assinalou, sob o lema “Juntos somos mais fortes”.

A cirurgia pode ser realizada com a aplicação de anestesia local ou tópica (colírio anestésico). Esta tecnologia permite a realização de procedimentos sem dor para o paciente, tornando o pós-operatório ainda mais rápido.

Segundo Amélia Buque, directora clínica do Hospital de Olho Dr. Agarwal, o paciente não precisa de internamento, ele pode ter alta minutos depois da operação. Fora do contexto da responsabilidade social, uma cirurgia deste nível custa no sector privado perto de 20 mil meticais.

O director do Serviço Nacional de Assistência Médica, Ussene Isse, incentivou as parcerias público-privadas, pois contribuem para o sucesso das políticas da saúde, e os utentes saem a ganhar. A título de exemplo, Isse disse que até ao momento foram operados à catarata, pelo Hospital de Olho, 150 pacientes.

Acrescentou que, para além de aliviar o Serviço Nacional da Saúde, a parceria contribui para a formação de quadros em novas tecnologias, tendo em conta o nível avançado que aquele hospital atingiu no tratamento ocular.

Um dos exemplos de cirurgia à catarata bem-sucedidos é da paciente Alizarda Mondlane, com residência em Manjacaze, província de Gaza, que perdeu a visão por pouco mais de um mês.

Conta que experimentou dias difíceis, mas graças ao tratamento que teve no Hospital de Olho já pode rever o mundo, pelo que agradece a toda a equipa daquele hospital que a tratou sem nenhum condicionalismo, apesar de ser uma pessoa de baixa renda.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em cada cinco segundos há uma pessoa que fica cega no mundo. Em 80 por cento dos casos, a cegueira é evitável, desde que sejam adoptados hábitos saudáveis como alimentação que, por sua vez, evita a hipertensão, que é uma das causas.

A higiene individual, o consumo de alimentos ricos em vitamina A, a consulta ao médico e diagnóstico precoce são outras formas que podem contribuir para evitar a cegueira.

A passagem do Dia Mundial da Visão assinala-se numa altura em que a aposta do país é contribuir, até ao ano 2020, para que menos pessoas fiquem cegas.