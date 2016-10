FACE À INSEGURANÇA ALIMENTAR: Produtores formados em agroecologia

QUARENTA e seis agricultores das províncias de Tete, Gaza, Sofala e Manica participam desde segunda-feira, no distrito de Marracuene, província de Maputo, numa formação sobre agroecologia, com a finalidade de procurarem alternativas para vencer a insegurança alimentar.

Na formação participam membros do Governo central e provincial, representantes da sociedade civil e de associações de agricultores envolvidas na produção sustentável e agroecológica no país.

De acordo com os organizadores do evento, espera-se que, depois do encontro, os agricultores ganhem ferramentas para manter a produtividade agrícola num cenário de alterações climáticas.

Na cerimónia de abertura da formação, que termina no próximo dia 19, a directora nacional de Extensão Agrária, Sandra Silva, referiu-se à necessidade de os produtores estarem atentos às mudanças climáticas e encontrarem melhores alternativas para desenvolver o sector.

“É importante observar que as mudanças ocorrem no clima, no padrão de chuvas e nos solos, tudo isto está a afectar o desenvolvimento das culturas e dos animais. Devemos estudar a agroecologia para perceber como estes factores interagem e afectam o desenvolvimento do sector agrário, para se encontrar a melhor forma de resiliência às mudanças climáticas”, disse.

O coordenador do projecto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Pedro Simpson, afirmou que, com conhecimentos em agroecologia será possível aumentar a produção sem colocar em risco o ambiente. Explicou que na formação são exploradas diversas técnicas que vão ajudar os participantes a ampliar as suas capacidades para tirarem ganhos da sua actividade.

A iniciativa foi lançada em Julho último na capital e tem como objectivo garantir as condições de segurança alimentar e nutricional para as comunidades beneficiárias, através da produção sustentável.

A formação faz parte do projecto “fortalecimento das capacidades dos produtores agrários para gerir o impacto das mudanças climáticas com vista a melhorar a segurança alimentar, através da metodologia da escola na machamba do camponês”.

O curso é promovido pela FAO, em coordenação com o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), e conta com o financiamento do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em Inglês).