Jardim Tunduro voltará a ser referência na botânica

O levantamento e catalogação das espécies de plantas do Jardim Tunduro, assim como a instalação de uma biblioteca que albergará material bibliográfico sobre botânica, são algumas das acções em curso para tornar este espaço um local de pesquisa na área.

Reabilitado pelo Conselho Municipal de Maputo e reaberto em finais do ano passado, o Jardim Tunduro é um espaço que se pretende de eleição não só para os que procuram o lugar para lazer e recreação, mas tambémpara investigadores e estudantes que se interessam pela botânica.

Em tempos as plantas estavam catalogadas mas as placas que ostentavam as informações bem como a infra-estrutura foram vandalizadas.

Segundo conta a gestora do jardim, Ana Abudrasse, as actividades em curso visam resgatar a ideia inicial de criação deste espaço para a preservação das espécies existentes e introdução de outras que poderão contribuir para aumentar o número de variedades.

“Já foi feito o levantamento de todas as espécies existentes no jardim pelo Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), para a sua identificação e posterior catalogação”, disse.

Nos 64 mil metros quadrados que correspondem à área ocupada pelo “Tunduro” é possível encontrar mais de 200 espécies que se mantêm vivas e de boa saúde ao longo dos anos. Nas variedades existentes pode-se encontrar, entre outras, “convolvus”, “lírio do Nilo”, “sansevieiria”, “spirostachys africana”, “plumbagos capensis”, “spatodia”, “cyca revoluta”, “orquídeas”, “ave-do-paraíso”, “acalypha”, “ravanelas”, “nenunfas”, “dípcias”, “hidrângeas” e “bambus”.

Além desta importante colecção de árvores, arbustos e flores, também é possível observar algumas espécies que fazem deste pulmão verde um espaço para preservar. Trata-se de plantas centenárias como “sclerocarya birrea”, vulgarmente conhecida por canhoeiro, e “ficus sycomorus”, também chamada de figueira-doida.

FONTE DE RECURSOS GENÉTICOS

Os jardins botânicos possuem um propósito duplo: a conservação e a educação do público, ao mesmo tempo que são uma fonte de recursos genéticos, que poderão servir às actuais e futuras gerações.

Para tornar o espaço mais apropriado para pesquisas científicas, as obras de remodelação do jardim contemplaram, entre outros aspectos, a construção de uma nova estufa, para além da reabilitação da antiga que se encontrava em avançado estado de degradação. Foram igualmente instalados novos sistemas de saneamento e irrigação, bem como um centro de informações turísticas.

“Temos uma nova estufa (designada estufa 2). Esta é vocacionada para estudos sobre espécies botânicas. Foi criada para a realização de pesquisas das plantas do jardim e outras que possam ser trazidas de outros locais, assim como das que surgem espontaneamente.”

Segundo avança a entrevistada, com base na informação que estará patente na biblioteca, sobre as espécies disponíveis no jardim e nas estufas, será possível ampliar os conhecimentos relativos à diversidade genética existente.

“A biblioteca vai servir para albergar os livros das espécies existentes no Jardim Tunduro e de outras áreas relacionadas com a botânica, para servir aos estudantes e outros interessados”, afirma.

Para evitar a perdada biodiversidade a equipa que zela pelapreservação da vida vegetal tem realizado actividades rotineiras de renovação dos canteiros de acordo com a estação do ano e resistência das espécies numa determinada época.

“Realizamos retoques nos canteiros porque há plantas mais resistentes à época quente, por exemplo, e outras ao período mais fresco. Por vezes temos que remover algumas para o viveiro onde terão um tratamento especial e colocamos outras que melhor se adaptam a cada época”, explica.

A fonte afirma que este é um lugar que vai dar uma contribuição importante para a conservação e sustentabilidade ambiental na capital do país.

UM LUGAR PARA PRESERVAR

Considerado um dos mais belos jardins existentes nas ex-colónias portuguesas, o Tunduro, construído na década de 1880, é tido como o “pulmão” verde da cidade de Maputo por albergar uma diversidade de plantas.

Segundo Ana Abudrasse, desde que o espaço foi entregue, o número de estudantes que acorrem ao local para fazer pesquisas tem aumentado, o que constitui motivo de satisfação dos gestores.

“Desde que o jardim foi reaberto tem recebido visitas de muitos estudantes que procuram fazer trabalhos académicos sobre as espécies existentes e a sua utilidade, para uso medicinal, ornamentação, entre outros fins.”

O jardim tem sido, ao longo do tempo, um instrumento de desenvolvimento científico, no qual os pesquisadores que nele trabalham fazem investigações que poderão ser úteis para estudantes de botânica e disciplinas afins, como a agricultura e silvicultura.

Entretanto, não é só de ciência e botânica que o jardim vive. O espaço tem acolhido alguns eventos que colocam em risco as espécies existentes no local, assim como a sua manutenção, uma vez que alguns utentes circulam sobre os canteiros, danificando a vida vegetal, e abandonam lixo em locais impróprios.

A reabilitação do histórico e maior jardim botânico do país iniciou em 2013, através de uma parceria entre o Município de Maputo, Fundação Vale, Caminhos de Ferro de Moçambique e Instituto Nacional do Turismo.