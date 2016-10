MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Programa de adaptação chega às localidades

As comunidades de Machavatimuca e Wamongo, nas localidades de Matsequenha e Mahelane, respectivamente, no distrito da Namaacha, estão a beneficiar de projectos de adaptação às mudanças climáticas.

Com estas acções, o Governo, através do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), procura conferir capacidade de resilência às comunidades, construindo infra-estruturas que permitam face ao impacto da alteração do clima. As comunidades destas localidades partilham de comum o facto de terem sido das mais afectadas pela seca que assolou a região sul do país.

Com efeito, em Matsequenha, foram reabilitadas represas e aumentada a sua capacidade de retenção de água para o abeberamento de animais domésticos, principalmente o gado bovino, e caprino, bem como irrigação.

Ontem, o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, que visitou as diversas infraestruturas implantadas neste distrito, observando, sobretudo, o nível de execução dos empreendimentos.

Em Matsequenha, o governante recomendou limpezas nos canais de acesso a um dos estuários do rio Movene, para permitir uma melhor fluidez da água da chuva, sobretudo na presente época, e permitir que ela encontre corredores abertos em direcção às machambas lavradas pelas comunidades.

Por outro lado, Celso Coreia garantiu que o Governo vai distribuir sementes para a campanha agrícola que se aproxima, ao mesmo tempo que está a trabalhar para dar, à Associação Hanhane Matsequenha, o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT), isto no quadro do programa “Terra Segura”.

Entretanto, no povoado de Wamongo, o Governo construiu um sistema de abastecimento de água com capacidade para abastecer cerca de 1200 famílias. A infra-estrutura foi erguida de uma maneira que permite a captação da água do rio Changalane, bombando-a para uma fonte central a partir da qual se distribui para um tanque a partir do qual se irriga hortas e se abastece um depósito para o uso doméstico.