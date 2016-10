Política do Mar: Explorar recursos atendendo a sustentabilidade ambiental

A MULTIPLICIDADE de oportunidades económicas, sociais e culturais que o mar proporciona exige um eficiente ordenamento dos espaços marítimos, de forma a estabelecer o equilíbrio necessário entre a exploração dos recursos e a sustentabilidade ambiental.

A ideia foi defendida ontem, em Maputo, pelo Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, Agostinho Mondlane, no lançamento da consulta pública sobre a elaboração da Política do Mar e sua estratégia de implementação.

Segundo Agostinho Mondlane, perante o desafio de conciliar o interesse de desenvolver a economia do mar e a necessidade de conservar e preservar o ambiente marinho, todos os actores são chamados a reflectir e a buscar formas adequadas de agir.

O governante referiu que o país possui cerca de 1.371.380 quilómetros quadrados de superfície total e uma linha de costa de aproximadamente 2470 quilómetros, dos quais 40 por cento são de área marítima, na qual, para além do próprio mar, ocorrem outros recursos naturais, vivos e não vivos.

“Graças à existência destes recursos, o mar foi e será sempre, por excelência, uma das principais fontes de subsistência de muitas famílias e de produção de bens e serviços dos mais diversos tipos”, afirmou.

Mondlane disse que, tal como em todos os países do mundo, em Moçambique o mar oferece múltiplas oportunidades para o desenvolvimento de diversas actividades económicas, sociais, culturais e religiosas.

“Só para citar alguns exemplos, no mar desenvolvem-se actividades tais como a pesca, o transporte, a mineração, o turismo, a cultura, o desporto, a investigação, a conservação ambiental e a produção de energias renováveis”, elucidou.

Avançou que os assuntos do mar, pela sua natureza, transcendem os limites sectoriais e as fronteiras nacionais. Por isso remetem para a necessidade de uma colaboração multissectorial e internacional permanente.

Apresentando as propostas das linhas gerais que irão nortear a política do mar, Joaquim Russo de Sá, do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, afirmou que o papel do Estado neste processo será a promoção e utilização sustentável do potencial oferecido pelo mar e pelas regiões costeiras, tendo em vista o desenvolvimento do país.

Segundo a fonte, durante a realização de estudos preliminares foram identificados problemas como o acesso e utilização desordenada do espaço marinho, dos recursos renováveis e não renováveis nele existentes. Para ele, este facto revela um insuficiente conhecimento e uma visão parcial e fragmentada sobre o mar, o que contribui para a desvalorização das suas potencialidades e fragilização da autoridade do Estado.

A Política do Mar, cuja consulta pública terá lugar em todo o país, tem entre outros objectivos reforçar o exercício da soberania do Estado sobre as águas marítimas e lacustres e adoptar as medidas necessárias para a aplicação de todas as convenções internacionais marítimas de que Moçambique é parte.