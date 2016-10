Cresce uso de tecnologias móveis nas comunidades

O USO das tecnologias móveis é já uma realidade em muitas comunidades moçambicanas, facto que se reflecte na crescente adesão de utentes a novas plataformas em diferentes sectores como a banca, agricultura e saúde.

Falando na esteira da realização, em Maputo, da V Conferência sobre Tecnologias Móveis para o Desenvolvimento (M4D), Orlando Zacarias, docente da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), disse que a aposta é fazer com que as universidades se interessem mais pelo desenvolvimento de aplicações nas áreas de tecnologias móveis.

Segundo a fonte, o desejo deve ser acompanhado pela redução de preços dos telefones inteligentes por parte das operadoras da telefonia móvel e outros intervenientes na comercialização destes meios que permitem o acesso à inúmeras aplicações.

“Permitir maior acesso às aplicações é um passo muito grande que os pesquisadores devem dar. Contudo, não termina no campo académico. Há outros intervenientes que a devem complementar”, realça.

Sobre a tendência de uso das aplicações móveis nas comunidades moçambicanas, Zacarias dá exemplo do famoso M-Pesa, que permite transações monetárias mesmo em regiões do país sem instituições bancárias.

Paralelamente, realça o uso destas tecnologias no domínio da Saúde, na actualização de resultados de testes de determinadas doenças que, rapidamente, são partilhados e usados numa base de dados.

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, Jorge Nhambiu, disse no evento que as TICs têm permitido um rápido desenvolvimento socioeconómico nos mais diversos sectores de actividades. A liberalização do sector das telecomunicações abriu espaço para a entrada no mercado moçambicano de mais empresas do sector, com destaque para as do ramo de telefonia móvel.

Esta medida, adianta, resultou no aumento rápido de cobertura da rede de telefonia móvel, que actualmente se encontra à volta de 80 por cento, e do número de subscritores, que se situa acima de 20 milhões de subscrições.

Por seu turno, a vice-reitora da Universidade Eduardo Mondlane, Ana Maria Monjane, mencionou que a sua instituição foi espaço eleito para acolher a V Conferência de Tecnologias Móveis para o Desenvolvimento, depois da conferência inaugural que decorreu na Suécia em 2008. Encontros similares realizaram-se no Uganda, em 2010, Índia (2012) e Senegal em (2014).

A conferência de Maputo foi organizada pela UEM em coordenação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional e a universidade sueca de Karlstad University.