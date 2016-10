Finanças públicas: Fiscalização eficiente exige domínio das TIC

A FISCALIZAÇÃO das finanças públicas pelos órgãos de controlo externo requer uma melhor capacitação dos técnicos e magistrados em matéria de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

A opinião é do presidente do Tribunal Administrativo (TA), Machatine Munguambe, que falava ontem na abertura da reunião sobre uso das TIC nas Instituições Supremas de Controlo (ISC) dos Países Africano de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor Leste.

Segundo Machatine Munguambe, a crescente tendência de uso de inteligência artificial em vários sectores, incluindo na Administração Pública, exige que se invista na formação dos técnicos e magistrados em matéria das TIC.

“Não nos podemos distanciar do desenvolvimento tecnológico de que as nossas sociedades têm sido alvo, sob o risco de nos auto-excluirmos num mundo cada vez mais global e interdependente”, disse.

Para o presidente do TA, esta reunião é um momento de troca de experiências e de aperfeiçoamento do uso de um instrumento de trabalho tão importante, como são as TIC, mas também uma oportunidade para aprofundar a cooperação multilateral neste domínio.

Segundo Munguambe, a utilização de tecnologias como meios auxiliares de trabalho visa responder aos desafios impostos pelas mudanças decorrentes do desenvolvimento económico e social.

Referiu que se vive, actualmente, uma revolução de automatização dos processos de trabalho a todos os níveis, a qual as instituições nacionais têm obrigação de se adaptar sob o risco de ficarem apartadas.

Falando na ocasião, o director interino do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Steven Ursino, afirmou ser importante que os PALOP promovam o uso de sistemas tecnológicos sustentáveis e inovadores.

Disse que as TIC são um instrumento indispensável para garantir uma boa governação, combate à corrupção e gestão transparente das finanças públicas.

O evento, com duração de quatro dias, acontece no âmbito do projecto de reforço das capacidades técnicas e funcionais das ISC, parlamentos nacionais e sociedade civil, dos PALOP e Timor Leste. Tem como objectivo debater os desafios da utilização das TIC para o suporte aos órgãos de controlo externo das finanças públicas no exercício das suas competências de fiscalização.